جهاز تنمية المشروعات: نحرص على إيجاد أسواق جديدة للمنتجات المصرية

اكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي،جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ان الجهاز يقوم بتوجيه الرعاية للشركات الناشئة، وشرع بالفعل في تنويع وتطوير خدماته التمويلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الجديدة والقائمة، والارتقاء بجودة خدماته غير المالية بالتعاون مع الشركاء.

إيجاد أسواق جديدة لمنتجات أصحاب المشروعات

وقال ان الجهاز يحرص على إيجاد أسواق جديدة لمنتجات أصحاب المشروعات خاصة بالبلدان العربية والإفريقية من خلال الاستثمار في الفرص المتاحة للتعاون المشترك ودفع أنشطة التجارة البينية مع هذه الدول. هذا إلى جانب مواصلة تعميق الشراكات مع الجهات الدولية المانحة للتشارك في الخبرات وحشد تمويلات إضافية للاستدامة في تنفيذ المشروعات التنموية.

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وأوضح انه بمساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، سوف يكرس الجهاز جهوده في الأعوام المقبلة، ليسهم في تلبية المزيد من تطلعات الدولة المصرية ويصل بخدماته إلى كل مواطن ومواطنة على أرض مصر ومن ثم يشارك في ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.

خطوات جادة لتفعيل قانون تنمية المشروعات الجديد

ولفت الى ان الجهاز اتخذ خطوات جادة لتفعيل قانون تنمية المشروعات الجديد 152/2020 ولائحته التنفيذية 654/2021، وبدأ في رقمنة خدماته على نحو تدريجي للتيسير على المواطنين، وقام بتفعيل خطته لتنمية المجتمع وحماية البيئة ومساندة التحول الأخضر.واصدر الجهاز تقريرا بعنوان "جمهوريتنا الجديدة... إنجازات مستمرة وبرامج عمل مرتقبة



وقال رحمى إن توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تؤكد اهتمامه الكبير بمساعي التنمية وتوفير كافة أوجه الرعاية للشباب والمواطنين. وتعكس تكليفات سيادته المستمرة إلى مؤسسات الدولة حرصه الدائم على غرس ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب والمواطنين وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم الفنية والإدارية وتأهيلهم على مواجهة تحديات المستقبل.



وفى واقع الأمر، تضاعف أداء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منذ تولي الرئيس المسئولية نتيجة لتوجيهاته المستمرة بشأن تنسيق الجهود وتفعيل التعاون بين كافة وزارات الدولة ومؤسساتها المعنية وجهاز تنمية المشروعات لخدمة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين والشباب.

ويعمل الجهاز على تنفيذ هذه التوجيهات بدعم وإشراف مباشر من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز.



وقال انه وفقا لرؤية القيادة السياسية وتوجهاتها في المرحلة الراهنة والمقبلة وثقتها الكبيرة في أداء جهاز تنمية المشروعات، يتبنى الجهاز العديد من الخطط وبرامج العمل الحالية والمستقبلية للحفاظ على المكاسب التي حققها خلال السنوات التسعة الماضية من جانب، والمساهمة في خدمة الأهداف القومية من جانب آخر.



وبدأ الجهاز بالفعل في تحديث خطة عمله الاستراتيجية للأعوام المقبلة لتتوافق مع المتغيرات الراهنة وتسهم في تنفيذ المساعي التنموية الحالية والمرتقبة للحكومة المصرية على نحو أكثر فاعلية.