الإثنين 11 ديسمبر 2023
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اقتصاد

نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية يدلى بصوته الانتخابى

عبد الغفار السلامونى،
عبد الغفار السلامونى، فيتو

أدلى عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية،  اليوم الاثنين بصوته الانتخابي بلجنة  مدرسة الشيخ على يوسف بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة. 

وقال السلاموني إن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024  واجب وطنى لاستمرار الحفاظ على مكتسبات الدولة من تنمية وأمن واستقرار،كما أن ما يحدث في غزة وبعض الدول المجاورة يحتم على الجميع بالمسئولية للاصطفاف خلف الوطن والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.
 
وأضاف عبد الغفار السلامونى أن مشاركة المواطنين الإيجابية فى التوافد على  اللجان الانتخابية اليوم وأمس بشكل كبير  تعد رسالة إيجابية لإظهار مصر أمام دول العالم بشكل حضاري يعبر فيه المصريين عن إرادتهم لاختيار رئيسهم واستكمال مسيرة الإنجازات من مشروعات قومية في مختلف المجالات.

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 وأكد أنه تم العمل على تيسير مشاركة العاملين في المصانع بالقاهرة والجيزة المغترين  خاصة المصانع والشركات بمنطقة 6 أكتوبر بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية. 
 
ودعا "عبد الغفار السلامونى"، المواطنين  من كافة الفئات ومختلف القطاعات ومواقع الإنتاج على مستوى الجمهورية الى النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، للتأكيد على الدور الوطني في مساندة بلادهم خلال تلك الفترة الهامة من تاريخ البلاد

 

الانتخابات الرئاسية

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وتُجرى الانتخابات داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألفَ قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكَّلة لمتابعة تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت بالداخل.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستُسهِم في التدخل مركزيًّا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية.  

 

 

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الانتخابات الرئاسية عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية اللجان الانتخابية

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