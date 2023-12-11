هدية العريس لعروسه، حقيبة بها 8 كيلو ذهب و6 ملايين ليرة في تركيا

فجر حفل زفاف في تركيا جدلًا واسعًا بعد تداول ونشر صور يظهر فيها عروسان داخل صالة مغلقة في ولاية أورفا الواقعة جنوب البلاد على الحدود مع سوريا، حيث كانت المفاجأة في محتويات الحقيبة التي قدّمها العريس لعروسه.

وقالت وسائل إعلام محلّية: قام العريس وهو نجل رجل أعمال ثري بتسليم حقيبة مليئة بالذهب للعروس أمام المدعوين وعدسات الكاميرات التي كانت توثّق تلك اللحظة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما أن كمية الذهب بلغت 8 كيلوجرامات.

Advertisements

حقيبة مليئة بالذهب

وتفاعل المشاهدون على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، وانقسمت التعليقات بين من عارض تسليم العروس حقيبة مليئة بالذهب باعتبار أن تركيا تشهد أزمة اقتصادية منذ سنوات، وبين من وجد في تلك الحقيبة هدية شخصية وأمرًا خاصًا لا يجب انتقاد حدوثه.

وحسب وسائل الإعلام، يدعى العريس أورهان أورماك وهو مهندسٌ مدني ونجل رجل الأعمال المعروف محمد أورماك، أما العروس فتدعى بورجو اوزديكير وهي أيضًا ابنة رجل أعمالٍ ثري.. وينحدر كلاهما من العشائر التي تحاول الحفاظ على عاداتها وتقاليدها.

مفاجآت حفل الزفاف

مفاجآت حفل الزفاف لم تتوقف على الحقيبة المليئة بالذهب فحسب، بل قام الحاضرون أيضًا بتقديم كمياتٍ كبيرة من المال للعروسين وقاموا بوضعها في ذات الحقيبة المليئة بالذهب.

فيما ذكرت وسائل الإعلام أن كمية الأموال المقدّمة للعروسين بلغت 6 ملايين ليرة تركية، أي ما يعادل نحو 208 آلاف دولارٍ أمريكي.

وقد حضر الحفل الذي أحيط بإجراءات أمنية مشددة، عدد من المسؤولين الحكوميين الأتراك وشيوخ العشائر، وفق ما نقلت وسائل الإعلام التي أفادت أيضًا بأن الهدايا الذهبية تنوعت بين الأساور والقلادات والأحزمة الذهبية.

وأوضحت الصور عدم قدرة العروس على التحرّك بسهولة بعد ارتدائها لكمية الذهب المقدمة لها، فيما حاول أقرباؤها مساعدتها في المشي، خلال مشاركتها في حلقة الدبكة في حفل الزفاف الذي لا يُعد الأول من نوعه في تركيا.