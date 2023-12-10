تضم 30 ألف مقاتل، أرقام إسرائيلية لقدرات حماس العسكرية بالتفصيل

قال جيش الاحتلال، الأحد، إن حماس كان لديها حوالي 30 ألف مقاتل في غزة قبل بدء طوفان الأقصى.

قدرات حركة حماس



وبحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أنه تقسيم مقاتلي حماس إلى خمسة ألوية، و24 كتيبة وحوالي 140 سرية، حسبما قال الجيش الإسرائيلي، موضحًا أن لكل منها قدرات تشمل الصواريخ المضادة للدبابات والقناصة والمهندسين ومصفوفات الصواريخ وقذائف الهاون.



وقدر مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، الأحد، أن ما لا يقل عن 7000 من الأشخاص الذين استشهدوا في غزة منذ 7 أكتوبر، كانوا من "حماس".



وزعم مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، أنه لا يعتقد أن قيادة حماس كانت تتوقع حجم الرد الإسرائيلي على الهجوم في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، الذي قُتل فيه حوالي 1200 شخص.

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وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، منذ قليل، استشهاد أكثر من 18 ألف فلسطيني، وإصابة 49,500 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

فى ذات السياق كانت أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد عشرات الفلسطينيين في هجمات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة.



أبو عبيدة يكشف خسائر الاحتلال فى غزة



ومن جانبه، أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، مساء اليوم الأحد، أن العدو النازي الصهيوني يواصل عدوانه الهمجي على الشعب الفلسطيني والانتقام من المدنيين، مشددا علي أن عناصر المقاومة تمكنوا من تدمير 180 آلية إسرائيلية كليا وجزئيا خلال 10 أيام.



وقال أبو عبيدة: "مجاهدونا هاجموا الآليات الصهيونية بقذائف الياسين 105 والتاندوم وعبوات الشواظ، كما هاجمنا قوات راجلة متحصنة في البنايات بقذائف مضادة للأفراد وأجهزنا عليها من مسافة صفر، وقتلنا عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين بشكل محقق".





تدمير 180 آلية إسرائيلية كليا وجزئيا خلال 10 أيام



وأضاف أبو عبيدة: "كتائب القسام قصفت مناطق عدة في غلاف غزة وعسقلان بعشرات الصواريخ المتنوعة، ومجاهدونا تصدوا لقوات العدو المتمركزة بمحاور ما قبل انتهاء الهدنة أو المتوغلة بمحاور جديدة، والعدو فشل في محاور القتال وسيفشل كلما استمر عدوانه وكلما تعقدت خيبته".

وتابع: الناطق باسم كتائب القسام: "الهدنة المؤقتة أثبتت مصداقيتنا وأن أحدا من أسرى العدو لم ولن يخرج إلا بشروطنا، والعدو فشل في شمال القطاع وجنوبه وسيفشل أكثر كلما استمر عدوانه وانتقل إلى مناطق أخرى من القطاع، وتكرار إعلان هدف القضاء على المقاومة كلام للاستهلاك المحلي الإسرائيلي ولإرضاء اليمين المتعطش للدماء"، مشددا على أن الاحتلال لا يزال يتلقى الضربات والقادم أعظم.



وزير الخارجية الأمريكي يحدد شرطا وحيدا لإنهاء الحرب في غزة



ومنذ قليل، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة يمكن أن ينتهي في حالة إعلان حركة المقاومة الفلسطينية حماس استسلامها.

وبحسب شبكة “العربية” الإخبارية، قال وزير الخارجية الأمريكي: "نناقش مع إسرائيل العملية العسكرية في قطاع غزة ومدتها".



الاحتلال يحدد شرطين لوقف العدوان على قطاع غزة



والخميس الماضي، زعم المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يمكن إنهاء الحرب في قطاع غزة بشرطين.

الأول هو الإفراج عن كل الأسرى، والثاني استسلام حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وكان مدير وزارة الصحة بقطاع غزة منير البرش، كشف الخميس، عن حفر مقبرة جماعية بسوق جباليا لأكثر من 100 شهيد تعفنت جثامينهم بمستشفى كمال عدوان المحاصر.

وفي سياق متصل، دعا قادة دول مجموعة السبع، الذين اجتمعوا الأربعاء عبر تقنية الفيديو، إلى تحرك عاجل لمواجهة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، معلنين تأييدهم لهدنات جديدة، ومكررين دعمهم قيام دولة فلسطينية.

وقال القادة، في بيان: «نحن عازمون على العمل بتنسيق وثيق مع شركائنا، بهدف المساهمة في توفير الظروف الضرورية، سعيًا إلى حلول دائمة على المدى البعيد لغزة»، مؤكدين «الحاجة إلى العودة لعملية سلام أكثر شمولًا».