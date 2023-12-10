الأحد 10 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

جيش الاحتلال: هدفنا الوصول إلى ثلاثى قادة حماس عيسى والضيف والسنوار

السنوار، فيتو
السنوار، فيتو

قيادات حماس، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، أن هدف إسرائيل هو الوصول إلى القيادات العليا لحماس خصوصا الثلاثي يحيي السنوار ومحمد الضيف ومروان عيسى.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "القتال في قطاع غزة يسير وفق مراحل ونحن الآن في مرحلة ضرب مراكز قيادة حماس، ورئيس الأركان أكد على عودة مواطنينا إلى مساكنهم في الشمال بعد استعادة الأمن هناك، وهناك قتال شرس يدور في جباليا والشجاعية في شمال قطاع غزة"، وذلك علي حد قوله.

Advertisements

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال: "الحوثيون هاجموا سفنا لا علاقة لها بإسرائيل، واستهدفنا نقاطا عسكرية ومنصات إطلاق صواريخ لحزب الله في جنوب لبنان".

وادعي هاجاري، أن قوات الاحتلال عمدت إلى تجريد المعتقلين من ملابسهم في شمال قطاع غزة لنتأكد من أنهم غير مفخخين، زاعما: "صور المعتقلين الفلسطينيين التقطت في جباليا والشجاعية وبعضهم كان مسلحا واستسلم".

 

فجوة كبيرة بين أعداد الجرحى التي أعلنها الجيش وقوائم المستشفيات

أكدت صحيفة “هآرتس” العبرية نقلا عن مصادر إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، إن هناك فجوة كبيرة بين أعداد الجنود الجرحى التي أعلنها الجيش وقوائم الجرحى في المستشفيات.

ومنذ قليل، نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد جديدة توثق التحام عناصر المقاومة مع آليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محاور مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

 

تدمير 180 آلية  إسرائيلية كليا وجزئيا خلال 10 أيام

ومساء اليوم، أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، أن العدو النازي الصهيوني يواصل عدوانه الهمجي على الشعب الفلسطيني والانتقام من المدنيين، مشددا علي أن عناصر المقاومة تمكنوا من تدمير 180 آلية إسرائيلية كليا وجزئيا خلال 10 أيام.

وقال  أبو عبيدة: "مجاهدونا هاجموا الآليات الصهيونية بقذائف الياسين 105 والتاندوم وعبوات الشواظ، كما هاجمنا قوات راجلة متحصنة في البنايات بقذائف مضادة للأفراد وأجهزنا عليها من مسافة صفر، وقتلنا عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين بشكل محقق".

وأضاف أبو عبيدة: "كتائب القسام قصفت مناطق عدة في غلاف غزة وعسقلان بعشرات الصواريخ المتنوعة، ومجاهدونا تصدوا لقوات العدو المتمركزة بمحاور ما قبل انتهاء الهدنة أو المتوغلة بمحاور جديدة، والعدو فشل في محاور القتال وسيفشل كلما استمر عدوانه وكلما تعقدت خيبته".

وتابع: الناطق باسم كتائب القسام: "الهدنة المؤقتة أثبتت مصداقيتنا وأن أحدا من أسرى العدو لم ولن يخرج إلا بشروطنا، والعدو فشل في شمال القطاع وجنوبه وسيفشل أكثر كلما استمر عدوانه وانتقل إلى مناطق أخرى من القطاع، وتكرار إعلان هدف القضاء على المقاومة كلام للاستهلاك المحلي الإسرائيلي ولإرضاء اليمين المتعطش للدماء"، مشددا علي أن الاحتلال لا يزال يتلقى الضربات والقادم أعظم.

كتائب القسام تنشر مشاهد جديدة توثق لحظات الالتحام مع قوات الاحتلال (فيديو)

إضراب من أجل غزة، ناشطون ومنظمات يتحدون للضغط على الدول الداعمة للاحتلال.. الأونروا تشارك وحماس تعلق


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إسرائيل جيش الاحتلال غزة قطاع غزة اخبار غزة السنوار محمد الضيف

مواد متعلقة

القسام تؤكد مقتل 40 جنديا إسرائيليا وإيقاع عشرات آخرين بين قتيل وجريح خلال 48 ساعة

إعلام عبري: فجوة كبيرة بين أعداد الجرحى التي أعلنها الجيش وقوائم المستشفيات

كتائب القسام تنشر مشاهد جديدة توثق لحظات الالتحام مع قوات الاحتلال (فيديو)

إضراب من أجل غزة، ناشطون ومنظمات يتحدون للضغط على الدول الداعمة للاحتلال.. الأونروا تشارك وحماس تعلق

بعد تهنئة داليا زيادة لجيش الاحتلال، صحيفة عبرية تكشف تفاصيل صورة الفلسطينيين العراة

الأكثر قراءة

بيان الموساد، القصة الكاملة لعملية استخبارات إسرائيلية على الأراضي القبرصية

تصل لحد السيول، تحذير من سقوط الأمطار الغزيرة غدا

الدوري الإسباني، توقف مباراة اتليتكو بلباو وغرناطة بعد إصابة مشجع بنوبة قلبية

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

نتنياهو يوجه رسالة عاجلة لحركة حماس بشأن يحيى السنوار

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 10-12-2023

أول تعليق من خطيبة هيثم ضحية مذبحة دار السلام الأسرية على الجريمة

النتيجة مش محسومة، رسالة من كامل الوزير للمشككين في الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

قبل الكوشة، عروسان يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية بالوادي الجديد

أصحاب العكاز يخطفون الأضواء في اليوم الأول للانتخابات بشبرا الخيمة (صور)

أتلتيك بلباو يعلن وفاة مشجع وإلغاء المباراة أمام غرناطة في الدوري الإسباني

مسنة مع حفيدها في الانتخابات: عايزة أستشهد في فلسطين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الأحد 10-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 10-12-2023

آخر تحديث لـ أسعار الزيت اليوم الأحد 10 / 12 /2024

المزيد

انفوجراف

3 زيجات في حياة محمود العسيلي وماذا قال عن الأخيرة؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكنتالوب في المنام وعلاقتها بالحظ الجيد والأخبار السارة

نص أذكار المساء من القرآن والسنة

عالم أزهري: المشاركة فى الانتخابات شهادة بناء للمستقبل

المزيد
الجريدة الرسمية