جيش الاحتلال: هدفنا الوصول إلى ثلاثى قادة حماس عيسى والضيف والسنوار

قيادات حماس، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، أن هدف إسرائيل هو الوصول إلى القيادات العليا لحماس خصوصا الثلاثي يحيي السنوار ومحمد الضيف ومروان عيسى.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "القتال في قطاع غزة يسير وفق مراحل ونحن الآن في مرحلة ضرب مراكز قيادة حماس، ورئيس الأركان أكد على عودة مواطنينا إلى مساكنهم في الشمال بعد استعادة الأمن هناك، وهناك قتال شرس يدور في جباليا والشجاعية في شمال قطاع غزة"، وذلك علي حد قوله.

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وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال: "الحوثيون هاجموا سفنا لا علاقة لها بإسرائيل، واستهدفنا نقاطا عسكرية ومنصات إطلاق صواريخ لحزب الله في جنوب لبنان".

وادعي هاجاري، أن قوات الاحتلال عمدت إلى تجريد المعتقلين من ملابسهم في شمال قطاع غزة لنتأكد من أنهم غير مفخخين، زاعما: "صور المعتقلين الفلسطينيين التقطت في جباليا والشجاعية وبعضهم كان مسلحا واستسلم".

فجوة كبيرة بين أعداد الجرحى التي أعلنها الجيش وقوائم المستشفيات

أكدت صحيفة “هآرتس” العبرية نقلا عن مصادر إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، إن هناك فجوة كبيرة بين أعداد الجنود الجرحى التي أعلنها الجيش وقوائم الجرحى في المستشفيات.

ومنذ قليل، نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد جديدة توثق التحام عناصر المقاومة مع آليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محاور مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

تدمير 180 آلية إسرائيلية كليا وجزئيا خلال 10 أيام

ومساء اليوم، أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، أن العدو النازي الصهيوني يواصل عدوانه الهمجي على الشعب الفلسطيني والانتقام من المدنيين، مشددا علي أن عناصر المقاومة تمكنوا من تدمير 180 آلية إسرائيلية كليا وجزئيا خلال 10 أيام.

وقال أبو عبيدة: "مجاهدونا هاجموا الآليات الصهيونية بقذائف الياسين 105 والتاندوم وعبوات الشواظ، كما هاجمنا قوات راجلة متحصنة في البنايات بقذائف مضادة للأفراد وأجهزنا عليها من مسافة صفر، وقتلنا عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين بشكل محقق".

وأضاف أبو عبيدة: "كتائب القسام قصفت مناطق عدة في غلاف غزة وعسقلان بعشرات الصواريخ المتنوعة، ومجاهدونا تصدوا لقوات العدو المتمركزة بمحاور ما قبل انتهاء الهدنة أو المتوغلة بمحاور جديدة، والعدو فشل في محاور القتال وسيفشل كلما استمر عدوانه وكلما تعقدت خيبته".

وتابع: الناطق باسم كتائب القسام: "الهدنة المؤقتة أثبتت مصداقيتنا وأن أحدا من أسرى العدو لم ولن يخرج إلا بشروطنا، والعدو فشل في شمال القطاع وجنوبه وسيفشل أكثر كلما استمر عدوانه وانتقل إلى مناطق أخرى من القطاع، وتكرار إعلان هدف القضاء على المقاومة كلام للاستهلاك المحلي الإسرائيلي ولإرضاء اليمين المتعطش للدماء"، مشددا علي أن الاحتلال لا يزال يتلقى الضربات والقادم أعظم.