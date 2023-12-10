إضراب من أجل غزة، ناشطون ومنظمات يتحدون للضغط على الدول الداعمة للاحتلال.. الأونروا تشارك وحماس تعلق

أخبار غزة، دعا ناشطون ومؤثرون في عدة دول، لإضراب عالمي عام من أجل قطاع غزة، الذي يعاني من العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من شهرين، تسبب باستشهاد نحو 18 ألف فلسطيني أكثرهم من الأطفال والنساء وإصابة نحو 50 ألفا آخرين من المدنيين.

وتفاعل عدد كبير من الناشطين والمؤثرين مع هاشتاج "إضراب من أجل غزة" أو strikeforgaza، الذي اجتاح مواقع التواصل الإجتماعي، في دعوة للإضراب في كل العالم تنديدًا بـ "المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة"، والمطالبة بوقف إطلاق النار.

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الضغط على الدول الداعمة لإسرائيل

وتهدف الحملة إلى الضغط على الدول الداعمة لإسرائيل في سبيل وقف الحرب على غزة، والتي خلفت نحو 18 ألف شهيد.

ولم تنجح الاحتجاجات والأصوات المعارضة للحرب بثني دولة الاحتلال عن مواصلة حربها على قطاع غزة، كما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن ضد قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

إضراب عالمي تضامنًا مع غزة

وبحسب تفاصيل الدعوات المتداولة على نطاق واسع، فإن المشاركين في الإضراب لن يستخدموا مركباتهم، ولن يتسوقوا، ولن يستخدموا البطاقات المصرفية في دفع مشترياتهم.

كما نصت الدعوة للمشاركة على الإضراب عن الذهاب إلى المدارس والجامعات يوم الإثنين.

وأوضحت الصحافية والناشطة الفلسطينية إسراء الشيخ، في رسالة مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، إن فكرة الإضراب تتلخص بالامتناع عن التوجه إلى مراكز العمل، والمدارس، أو فتح المحال التجارية في المراكز التجارية.

وتهدف الحملة إلى الضغط على الدول الداعمة لإسرائيل في سبيل وقف الحرب على غزة، والتي خلفت نحو 18 ألف قتيل.

وبحسب القائمين على الحملة، وهم ناشطون وجمعيات مناهضة لإسرائيل وداعمة لغزة، فإن "شلّ حركة الحياة والعجلة الاقتصادية في كل الدول" هو هدف للإضراب.

وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة

يشار إلى أن هذه الدعوات تأتي بالتزامن مع إفشال الولايات المتحدة وبريطانيا مشروع قرار في مجلس الأمن يلزم إسرائيل بوقف الحرب على غزة.

واستخدمت الولايات المتحدة الجمعة حق الفيتو ضد مشروع قرار قدمته الإمارات يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وصوتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع بريطانيا عن التصويت.

ودعا مشروع القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لدواع إنسانية، كما أكد ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأعدت الإمارات العربية المتحدة مشروع قرار يطرح للتصويت على مجلس الأمن، يطالب في نسخته الأخيرة بـ"وقف فوري لإطلاق النار لدواعٍ إنسانية" في غزة، محذرا من الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، كما يدعو مشروع القرار إلى حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

دعوة فلسطينية للمشاركة في الإضراب

وفي السياق نفسه، أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في رام الله والبيرة في الأراضي الفلسطينية، أن يوم الإثنين المقبل، هو إضراب شامل لكافة مناحي الحياة.

ودعت القوى في بيان صدر عنها، يوم السبت، إلى "الخروج للشوارع وساحات المدن والقرى والمخيمات، للتعبير عن وحدة الدم والمصير وانتصارًا للأبرياء العزل، وتوجيه رسالة للعالم أن شعبنا سيقف بقوة ضد محاولات الاقتلاع والتهجير، وأن نضالنا المشروع سيتواصل حتى تحقيق الحرية والاستقلال".

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، من رام الله، اليوم الأحد، إن الحركة دعت إلى إضراب شامل في فلسطين غدًا الاثنين، للتنديد بفشل مجلس الأمن في وقف إطلاق النار بسبب الفيتو الأمريكي، وتضامنًا مع أهالي قطاع غزة.

وقالت حركة فتح في بيان السبت إنها تدعو للإضراب العام والشامل لكافة مناحي الحياة في محافظة رام الله والبيرة "رفضًا للفيتو الأمريكي وتناغمًا مع الدعوة العالمية للإضراب الشامل للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة".

وأضاف دولة، أن الشعب الفلسطيني يدين الفيتو الأمريكي، وفشل مجلس الأمن في وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأشار المتحدث باسم حركة فتح، إلى أن هناك حراكًا كبيرًا في العديد من دول العالم التي تساند فلسطين، وتطالب بوقف العدوان الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

الأونروا تشارك في الإضراب الشامل

بدورها، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إقليم الأردن يوم غد الاثنين يوم إضراب عام وشامل. وقالت الوكالة الأحد إنه بناء على قرار المؤتمر العام تقرر أن يكون يوم غد الاثنين 11/12/2023 يوم إضراب عام وشامل.

وبينت أنه سيتم إغلاق جميع منشآت الأونروا في الأردن بما فيها المدارس التابعة لها، مؤكدة على جميع الموظفين والطلبة التزام بيوتهم.

أول تعليق من حركة حماس على الإضراب العالمي الشامل بشأن قطاع غزة

بدورها، أشادت حركة حماس بالحراك العالمي الداعي للإضراب الشامل، غدا الاثنين، احتجاجا على الدعم الأمريكي الغير مشروط لحرب الإبادة الجماعية بحق الأطفال والنساء والعوائل الفلسطينية في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان دموي منذ أكثر من شهرين.

كما دعت حماس في بيان لها، اليوم الأحد، إلى استمرار وتصعيد كل أشكال المسيرات الجماهيرية والمظاهرات الشعبية، في مدن وعواصم وساحات العالم، والضغط باتجاه وقف هذا العدوان الهمجي، ومعاقبة كل الداعمين له، وتجريمهم، وصولًا إلى محاكمتهم كمجرمي حرب.