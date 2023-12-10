محافظ القاهرة: استمرار التصويت في 14 لجنة بعد الـ 9 مساءً نظرًا لإقبال الناخبين

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة غلق لجان الانتخاب بالعاصمة فى موعدها عدا ١٤ لجنة بعدد من أحياء العاصمة تم مد العمل بها بناء على رغبة القضاة نظرًا للإقبال الكثيف من المواطنين وذلك بعد انتهاء اليوم الأول للانتخابات الرئاسية والتى تجرى خلال أيام ١٠، و١١، و١٢ ديسمبر الجارى.



وأضاف محافظ القاهرة: سيتم استمرار العمل بهذه اللجان حتى إدلاء آخر ناخب بصوته ومن بينها لجنة أحمد بدوى بالبساتين، الضاهر الحديثة بالوايلى، ونادى المرج بالمرج،والنادى الأهلى بغرب القاهرة.

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وأشار محافظ القاهرة إلى أن الغرفة لم تتلق أى شكاوى طوال اليوم كما شهدت لجان العاصمة إقبالًا كثيفًا من المواطنين على التصويت فى كافة أحياء القاهرة.



وأشار محافظ القاهرة إلى أن اليوم الأول شهد توافد كثيف من المواطنين علي اللجان الانتخابية لاختيار من يمثلهم وسط مشهد حضاري يمثل ملحمة وطنية في حب مصر ويعبر عن مدى حرص المواطنين الكبير على مشاركتهم في الاستحقاق الرئاسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.



وأكد محافظ القاهرة أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني على الجميع للحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية ولإعلاء قيم الحرية والديمقراطية واستكمال مسيرة بناء مصر الحديثة.



وأشاد محافظ القاهرة بوعي المواطنين وتوافدهم الكثيف للإدلاء بأصواتهم وحرصهم علي التعبير عن رأيهم فى إختيار من يمثلهم آملًا أن يستمر هذا الإقبال خلال اليومين القادمين.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات استمرار عمل اللجان الفرعية وتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم حتى آخر ناخب متواجد بجمعية الانتخاب، نطرا للإقبال غير المسبوق على التصويت من جموع الناخبين.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه لا يجوز غلق اللجنة الفرعية قبل التاسعة مساء حتى لو لم يكن هناك ناخبون داخل جمعية الانتخاب، وينطبق ذلك في حالة صدور قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بمد العمل باللجان الفرعية. .

وبدأت في التاسعة صباح اليوم الأحد، أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، والتي من المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023.

وشهدت اللجان الانتخابية في مختلف أنحاء الجمهورية، إقبالًا كبيرًا من الناخبين، منذ بدء التصويت في التاسعة صباحًا،

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وشهدت لجان الانتخابات تصويت عدد من الوزراء والسياسيين والرموز الوطتية ومشاهير الفن والرياضة، حيث أدلي الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته وكذلك الدكتور عبد السند يمامة، وحازم عمر وفريد زهران.

كما أدلي فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بصوته، والبابا توارضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية وابراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق،

ورصدت فيتو خلال الساعات الأولي من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 عددا من اللقطات الخاصة بمشاركة المواطنين في الانتخابات ومنها:

وتُجرى الانتخابات الرئاسية داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

14 منظمة دولية تتابع أعمال الانتخابات الرئاسية 2024

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

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