الأحد 10 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

بيان الموساد، القصة الكاملة لعملية استخبارات إسرائيلية على الأراضي القبرصية

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

زعمت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، إن السلطات القبرصية اعتقلت إيرانيين اثنين  بزعم تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين يعيشون في قبرص، لافتة إلى أن  الاثنين قد يكونان مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني.

اعتقال إيرانيين في قبرص

وفي التفاصيل، أعلن مكتب  رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن أجهزة الأمن القبرصية بالشراكة مع الموساد، أحبطت مخططا إيرانيا تزعم تل أبيب أنه كان يهدف لمهاجمة أهداف إسرائيلية ويهودية هناك.

وأصدر مكتب  نتنياهو بيانا نيابة عن جهاز الموساد زعم فيه: "أحبطت أجهزة الأمن وإنفاذ القانون القبرصية، بالتعاون مع الموساد، بنية تحتية إيرانية كانت تخطط لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في قبرص".

ادعاءات مكتب نتنياهو حول  مهاجمة إيران لأهداف إسرائيلية


وادعى البيان: "بفضل إجراءات مكافحة الإرهاب واعتقال الخلية من قبل أجهزة الأمن القبرصية، تم الحصول على معلومات كبيرة أدت إلى اكتشاف المهاجمين وطريقة عملهم والأهداف.

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وادعى بيان مكتب نتنياهو: إنه منذ  عملية طوفان الأقصى، قام النظام الإيراني بتوسيع جهوده  في جميع أنحاء العالم. وإيران لا تتردد في استخدام كافة الوسائل لتحقيق أهدافها ".

وأكمل: "يواصل الموساد، بالتعاون مع شركائه من المنظمات الاستخباراتية والأمنية، اتخاذ إجراءات مستمرة ومتنوعة لهزيمة التهديدات من إيران ووكلائها، والدفاع عن دولة إسرائيل ومواطنيها، وكذلك عن الشعب اليهودي في جميع أنحاء العالم".

هروب الإسرائيليين لقبرص


وتابع: "أفاد مجلس الأمن القومي (NSC) أنه منذ اندلاع الحرب، ذهب العديد من الإسرائيليين للإقامة في قبرص..ويشكل الوجود الإيراني في شمال قبرص قلقا، فضلا عن الاستخدام السابق والحالي لتلك المنطقة نشاط وعبور لمهاجمة أهداف إسرائيلية ويهودية".

 

وأكمل البيان: "قام مجلس الأمن القومي ومجتمع الاستخبارات مؤخرا بتحديث مستوى التهديد تجاه الإسرائيليين في الخارج وهم يستمرون في توجيه المواطنين الإسرائيليين وفقا لذلك".


وكانت إسرائيل أصدرت الأسبوع الماضي تحديثا للتحذيرات بشأن السفر إلى العديد من الدول في العالم بما في ذلك أوروبا الغربية وأمريكا الجنوبية.


ونقلت هيئة البث عن مسؤول عسكري قوله "في العام الماضي، تم إحباط عشرات الهجمات.. في جميع أنحاء العالم، العديد منها خلال شهرين من الحرب على غزة".

عملية استخبارات إسرائيلية فى قبرص


وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ذكرت صحيفة قبرصية أن السلطات ألقت القبض على إيرانيين اثنين في قبرص لاستجوابهما حول مخطط مزعوم لشن هجمات على مواطنين إسرائيليين يعيشون في قبرص.


وقالت صحيفة (كاثيميريني سايبروش) القبرصية، دون ذكر مصادر، أن من المعتقد أن الشخصين كانا في المراحل الأولى لجمع معلومات مخابرات عن أهداف إسرائيلية محتملة.


وأضافت الصحيفة أن الإيرانيين لاجئين سياسيين وعلى اتصال بشخص مرتبط بالحرس الثوري الإيراني.
وتقع قبرص على بعد 40 دقيقة فقط بالطائرة من إسرائيل وهي وجهة شهيرة لقضاء العطلات والاستثمار لآلاف الإسرائيليين.
 

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