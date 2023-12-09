حماس تخترق الموساد.. سر نجاح عملية طوفان الأقصى.. والاحتلال يكثف جهوده للعثور على جاسوس المقاومة

طوفان الأقصي، تحدثت العديد من التقارير الإخبارية خلال الأيام القليلة السابقة عن استعانة حركة المقاومة الفلسطينية حماس بـ"جواسيس" داخل إسرائيل خلال الهجوم الذي نفذته (طوفان الأقصي) في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وبحسب وثائق أطلعت عليها صحيفة «الجارديان» البريطانية، كانت حركة حماس قد انخرطت في التخطيط للهجوم على مدى سنوات، وفي إطار ذلك رسمت خرائط تفصيلية "بمساعدة جواسيس" داخل إسرائيل قبل هجوم 7 أكتوبر.

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وتضيف الصحيفة أن "هذه المعلومات توصل إليها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد فحص كميات هائلة من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والوثائق التي تم الاستيلاء عليها من عناصر المقاومة في ساحة المعركة وفي غزة".

تفعيل وحدة عمشات الإسرائيلي

ومن أجل الغوص في الوثائق المكتوبة باللغة العربية وفك رموز ملايين البيانات الإلكترونية أعادت إسرائيل بعد 7 أكتوبر تفعيل وحدة تسمى "عمشات" (اختصار لقسم استعادة الوثائق والمعدات التقنية للعدو).

وقال ضابط إسرائيلي كبير إن هدف "عمشات" هو فهم "خطط حماس الهجومية والدفاعية" والحصول على معلومات استخباراتية عملياتية وفهم عقيدتها بشكل أفضل.

ووفقا للـ «الجارديان»، تؤكد أحدث المعلومات التي تم الكشف عنها "مدى ضآلة فهم المؤسسة الأمنية الإسرائيلية القوية لقدرات حماس قبل الهجوم والكم الهائل من العلامات أو القرائن التي تم تجاهلها".

خريطة شاملة لقاعدة عسكرية إسرائيلية

وفي غضون ذلك ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأسبوع الماضي أن المسؤولين الإسرائيليين اطلعوا على خطة معركة مكونة من 40 صفحة لهجوم حماس النهائي، ولكن تم رفضها باعتبارها صعبة للغاية على حماس لتنفيذها.

ومن بين الوثائق التي تم العثور عليها كانت هناك خريطة شاملة لقاعدة عسكرية إسرائيلية، يمكن القول إنها أكثر تفصيلا مما كان مطلوبا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي نفسه.

جاسوس لحماس داخل إسرائيل

وقال مصدر استخباراتي إسرائيلي لـ"الجارديان" إن تجميع مثل هذه الخريطة لم يكن من الممكن أن يتم إلا باستخدام "معرفة داخلية"، ومن شبه المؤكد أنها "من جاسوس لحماس".

وشارك ما يقدر بنحو 3000 من مقاتلي حماس في الهجوم عبر الحدود، لكن الرد العسكري الإسرائيلي كان بطيئا للغاية، لدرجة أن الجيش استغرق في بعض الحالات عدة ساعات للرد، بينما ظل بعض مقاتلي حماس طلقاء لعدة أيام، حسب الصحيفة البريطانية.

وعُرضت على الصحفيين مجموعة واسعة من الوثائق والأشياء الأخرى التي تم الاستيلاء عليها من حماس، بالإضافة إلى مجموعة قليلة من الوثائق التي تم نشرها علنا. وطُلب أيضا من المراسلين عدم وصف المواد بدقة شديدة، مع حذف معلومات مثل المواقع، لأسباب أمنية تشغيلية.

خطة للاستيلاء على موقع قيادة للجيش الإسرائيلي

وتوضح "الجارديان" أن إحدى الوثائق التي تم نشرها كانت مكتوبة بخط اليد في الأصل، ولكن تم استعادتها من جهاز كمبيوتر محمول.

وتتضمن تفاصيل خطة للاستيلاء على موقع قيادة للجيش الإسرائيلي بالقرب من السياج الحدودي لغزة مع فرقتين من الجنود، مع إدراج أسلحتهم وأدوارهم، وتحتوي على خريطة مرسومة بعناية للموقع المستهدف.

ويبدو أن وثائق أخرى، تم نشرها أيضا، تثبت أن حماس رأت قيمة في احتجاز الرهائن.

كما أوصت بعض الوثائق بأن يستخدم مقاتلو حماس قائمة عبارات من الكلمات العبرية، المترجمة صوتيا من الكلمات العربية.

وتشمل نسخ القوائم التي تم انتشالها، التي نشرتها إسرائيل، ترجمات لعبارة "ارفع يديك وافرد رجليك" و"اخلع ملابسك".

انطلاق عملية طوفان الأقصي

واندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على دولة الاحتلال الإسرائيلية، وتعهدت إسرائيل "القضاء" على حماس، وقصفت قطاع غزة بلا هوادة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ، أمس الجمعة، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 17487 شهيدا في اليوم الثالث والستين للحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

تفتيش رئيس الأركان الإسرائيلي

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، بأن حارس مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طلب تفتيش رئيس أركان الجيش، هرتسي هاليفي، لدى دخوله المكتب بحثا عن جهاز تسجيل.

وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن حراسة رئاسة الوزراء طلبت تفتيش أغراض رئيس الأركان بحثا عن جهاز تسجيل لدى دخوله مجلس الحرب.

وأضافت أن "رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، غضب وتوجه داخل الغرفة إلى الحاضرين، وعبر عن استيائه من الأمر".

وقال مسؤولون في مكتب نتنياهو، إن حارس الأمن لم يتلق أي تعليمات، وأنهم لا يتعاملون مع الإجراءات الأمنية.

بدوره علق وزير الدفاع الأسبق أفيجدور ليبرمان، على الحادثة واعتبر أن تفتيش رئيس أركان الجيش "إذلال لجميع جنود الجيش الإسرائيلي".