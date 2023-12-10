نتنياهو يغادر اجتماع الحكومة الإسرائيلية ويجري مكالمة مطولة مع بوتين

كشفت تقارير إعلام عبرية اليوم الأحد، عن محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، استمرت لمدة 50 دقيقة.



مكالمة نتنياهو وبوتين الثانية منذ عملية طوفان الأقصى

وذكرت التقارير أن نتنياهو غادر اجتماع حكومة الطوارئ التي كانت تعقد جلستها في نفس توقيت المكالمة مع بوتين.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتحدث فيها نتنياهو وبوتين منذ بداية الحرب في غزة، وأول محادثة بين الاثنين منذ إطلاق سراح الأسرى الذين يحملون الجنسية الروسية الأسبوع الماضي.

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وانتقدت السلطات الروسية المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وطالبت بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع والشروع في مفاوضات لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود ما قبل عام 1967.



وفي وقت سابق شن دميتري بوليانسكي، نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، يوم الجمعة هجوما مفاجئا على دولة الاحتلال خلال جلسة مجلس الأمن، مستخدما اللغة العربية وهو ما شكل مفاجأة للحاضرين،وذلك بسبب مخططات تل أبيب في غزة



وألقى المسؤول الروسي خطابه باللغة العربية خلال الجلسة التي هاجم فيها إسرائيل بشأن إعلانها إغراق الأنفاق في غزة ورفض التهجير.

وأكد المسؤول الروسي أن موسكو تدعم طموحات الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال دميتري بوليانسكي، في بيان صادر عنه، أن قيام إسرائيل بإغراق الأنفاق تحت الأرض في قطاع غزة بمياه البحر سيكون بمثابة جريمة حرب.



ضخ المياه في أنفاق قطاع غزة جريمة حرب

وذكر المسؤول الروسي في حديثه خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: " أن جرائم الحرب آخذة في الارتفاع في الأيام الأخيرة، انتشرت معلومات مروعة حول خطط إسرائيل لإغراق المرافق تحت الأرض في قطاع غزة بمياه البحر".



وقام جيش الاحتلال الإسرائيلي ببناء نظام من الأنابيب والمضخات المصممة لضخ مياه البحر، ويناقش حاليا مع الولايات المتحدة الإمكانية العملية لمثل هذا الإغراق: "هل سيكون هناك ما يكفي من المياه؟ وهل تسمح تضاريس الأنفاق بذلك، وغير ذلك".



وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير لها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدرس فكرة غمر أنفاق حركة حماس في قطاع غزة بمياه البحر.



جيش الاحتلال يغرق أنفاق قطاع غزة بمياه البحر

ومن جانبه قال الخبير الاستراتيجي سمير فرج في تصريحات خاصة لـ "فيتو" على خطة جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن إغراق أنفاق حماس بالمياه.

وقال فرج: "قد تنجح قوات الاحتلال في القيام بإغراق أنفاق حماس أسفل قطاع غزة في بعض الأماكن، ولكن بصفة عامة لن تنجح دولة الاحتلال في تحقيق أهدافها من هذه الخطة"، مضيفا: "الاحتلال سيلجأ للمضخات وسيدخل المياه داخل فتحات الأنفاق التي تم العثور عليها حتى الآن، ولكن عملية إغراق النفق تأخذ فترة من الوقت وهو ما تستغله عناصر المقاومة للقيام بسد منابع المياه".