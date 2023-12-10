الأحد 10 ديسمبر 2023
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حوادث

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل طابقين في البساتين

حريق، فيتو
حريق، فيتو

انتدبت نيابة البساتين الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب فى عقار مكون من طابقين في منطقة البساتين، مما أسفر عن التهام النيران لمحتويات الطابقين.

 

 

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب  حريق بعقار مكون من طابقين  أمام مقابر اليهود بالبساتين،  وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة الى مكان الواقعة.

 

 

ودفعت الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء الى مكان البلاغ، وحاصرت قوات الإطفاء ألسنة اللهب ومنع خطر الامتداد والسيطرة على الحريق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وتبين بالفحص بأن الحريق نشب بالطابقين الأول والثانى والتهمت النيران محتوياته وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.

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مديرية أمن القاهرة نيابة البساتين منطقة البساتين مقابر اليهود

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