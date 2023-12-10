النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل طابقين في البساتين
انتدبت نيابة البساتين الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب فى عقار مكون من طابقين في منطقة البساتين، مما أسفر عن التهام النيران لمحتويات الطابقين.
كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق بعقار مكون من طابقين أمام مقابر اليهود بالبساتين، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة الى مكان الواقعة.
ودفعت الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء الى مكان البلاغ، وحاصرت قوات الإطفاء ألسنة اللهب ومنع خطر الامتداد والسيطرة على الحريق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتبين بالفحص بأن الحريق نشب بالطابقين الأول والثانى والتهمت النيران محتوياته وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.