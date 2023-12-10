صحفي أمريكي يهاجم مرشحة للرئاسة: تجر الولايات المتحدة لحرب عالمية ثالثة

أكد مراسل مجلة "American Conservative" بريدلي ديفلين أن دعم الولايات المتحدة لمطالب كييف بإعادة شبه جزيرة القرم سيؤدي إلى حرب عالمية ثالثة.

مخاطر ارسال قوات أمريكية لمساعدة كييف



وهكذا علق الصحفي على المناظرة بين المرشحين الجمهوريين للرئاسة الأمريكية التي جرت الأربعاء الماضي، حيث عبر فيفيك راماسوامي عن اعتقاده أنه لا يمكن لمندوبة الولايات المتحدة السابقة في الأمم المتحدة نيكي هايلي تسمية 3 مناطق في شرق أوكرانيا تريد هي والرئيس جو بايدن إرسال قوات أمريكية إليها لمساعدة كييف.

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وأضاف ديفلين: "قالت (هايلي) في النهاية: "دونيتسك ولوجانسك والقرم". إنه جواب خاطئ... والحجة الوحيدة لإدراج القرم على هذه القائمة هي الرغبة في جر الولايات المتحدة في حرب عالمية ثالثة".

وأشار إلى أن السياسية الخارجية تعد إحدى نقاط ضعف نيكي هالي في السباق الرئاسي.

وقبل وقت اسباق اقترحت المرشحة الجمهورية للرئاسة الأمريكية نيكي هايلي، أن القوات الأمريكية بحاجة إلى التحالف مع الدول غير الأوروبية، بما في ذلك روسيا، لتعزيز الأمن العالمي، وهي ملاحظة وصفتها حملتها بأنها زلة.

وعندما سألتها قناة WMUR-TV عن مقطع حول مناطق العالم التي شعرت أن بإمكان الولايات المتحدة أن توليها مزيدًا من الاهتمام، قالت هايلي: العالم العربي، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى العرب لمواجهة إيران.

يتواجه المرشحون الجمهوريون للانتخابات الرئاسية الأمريكية العام 2024 في مناظرة أولى تنظم في 23 اغسطس في ولاية ويسكونسن، وفق ما أعلن الحزب.