10 شهداء بعد قصف طائرات الاحتلال لمنزل في خان يونس

غزة الآن، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 10 مواطنين استشهدوا وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال لمنزل في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية، باستشهاد عشرة مواطنين أغلبهم من الأطفال، ووقوع عشرات الاصابات، اضافة لعدد من المفقودين بعد قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل يعود لعائلة عبد الوهاب غرب خان يونس

كما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي محيط المستشفى الأوربي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

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دير البلح

وأشارت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، إلى وصول جثامين عدد من الشهداء والجرحى، جراء قصف الطائرات الحربية الاسرائيلية منزلا في منطقة "ترنس البابا" وسط قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على دير البلح وسط القطاع، وعلى مخيمات النصيرات والمغازي والزوايدة وسط قطاع غزة، وعلى حيي التفاح والشجاعية شرق مدينة غزة وعدة مناطق في شمال القطاع.

كما جددت قوات الاحتلال من قصفها المدفعي تجاه مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

استهداف المستشفى الميداني الأردني

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، أن قوات الجيش الإسرائيلي استهدفت المستشفى الميداني الأردني في مدينة خان يونس بالمحافظة الجنوبية بقذيفة مدفعية تسببت بأضرار في محتوياته.

وقالت الوزارة: إن "قناصة الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة الدكتور أشرف أبو مهادي بينما كان يحاول الوصول إلى مستودعات الأدوية بوزارة الصحة بغزة من أجل توفير بعض المستلزمات الطبية لمجمع الشفاء الطبي ومستشفى الأهلي العربي وبعض المراكز الصحية بغزة التي ما زلت تعمل".