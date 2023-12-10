الأحد 10 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

قوات الاحتلال الإسرائيلي تجدد قصفها مخيم جباليا شمال قطاع غزة

قصف مخيم جباليا شمال
قصف مخيم جباليا شمال قطاع غزة، فيتو

غزة الآن ، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي جددت قصفها المدفعي صوب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.


وبثت وسائل الإعلام مقطع فيديو للحظة اشتعال النيران فى منزل إثر قصفه من قوات احتلاله بمدينة طوباس خلال اقتحام واسع للمدينة.

وكانت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت مخيم عسكر الجديد شرق نابلس، وسمع أصوات إطلاق نار.


موعد وقف الحرب على غزة


وأمس أفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن أن المعارك في خان يونس ستستمر شهرًا إضافيًّا.


معركة غزة

وفي السياق ذاته، أكد تساحي هنجبي، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، أن المعركة في غزة ستستمر شهورًا وقد تمتد أكثر، مضيفًا ”: تأخرنا في معالجة مشكلة حركة حماس 17 عامًا لأننا تجنبنا دفع الثمن الذي ندفعه الآن".

 

ومن ناحية أخرى، قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية، أمس السبت في تقريرها، إن رغبة إسرائيل في تفكيك حركة حماس، أصبحت واضحة وملموسة، إلا أن المنهجية التي تتبناها قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تغذية الكيان الذي تهدف إسرائيل إلى قهره.

ارتفاع شعبية حماس

وفي تفسير لهذه النتيجة المحتملة، أوضح التقرير أن التصعيد العسكري الإسرائيلي قد يؤدي إلى زيادة الدعم الدولي لقطاع غزة، فضلًا عن تعزيز إصرار حماس وازدياد تأييدها، بالرغم من جهود إسرائيل في التصدي لها.

 

وتقول الصحيفة: "يتردد سؤال محوري في جميع أنحاء العالم، وهو بسيطٌ في طياته ولكنه محمَّل بالأهمية العميقة: متى سيتوقف العنف؟ في نداء لوضع حد للمشاهد المروعة للمباني المهدمة والحياة المحطمة التي تخرج من غزة يوميًّا".

 

موقف واشنطن بمجلس الأمن

وبينما يثير البعض هذا السؤال لممارسة ضغوط دبلوماسية، مثل النقاش الدائر داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل وقف فوري لإطلاق النار، يركز آخرون على موقف واشنطن والحاجة المتزايدة لدعوات وزير الخارجية أنتوني بلينكن المتكررة لإسرائيل لضمان التوافق بين التزامها المعلن بحماية المدنيين والحقائق الحاصلة على أرض الواقع، بحسب الصحيفة.

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