حماس: إسرائيل لن تستعيد أسراها المتبقين إلا إذا توقف العدوان على غزة

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان: إن "الفيتو" الأمريكي يمنح إسرائيل الضوء الأخضر لاستمرار العدوان على قطاع غزة، ويؤكد أن الإدارة الأمريكية متورطة وتريد استمرار هذا العدوان.

استمرار إسرائيل في العدوان على غزة



وشدد حمدان على "أن إسرائيل لن تستعيد أسراها المتبقين في قطاع غزة إلا إذا توقف العدوان"، مؤكدا على استعداد "حماس" للتجاوب مع أي جهد سياسي يهدف إلى وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع".



وأشاد حمدان بالدور المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين، مؤكدا أنه عطل المشروع الإسرائيلي لتهجيرهم.



وأفاد موقع "أكسيوس" في وقت سابق بأن مصر حذرت الولايات المتحدة وإسرائيل من قطع العلاقات معهما إذا تم تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.



ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن "مصر حذرت الولايات المتحدة وإسرائيل من أنه إذا تم تهجير الفلسطينيين في غزة إلى سيناء نتيجة للعملية العسكرية الإسرائيلية في جنوب القطاع، فإن ذلك قد يؤدي إلى "قطيعة" في العلاقات بين مصر وإسرائيل.



Advertisements

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قصف حشود قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف هاون.

وأضافت كتائب القسام: "استهدفنا غرف قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي في المحور الجنوبي لمدينة غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل".

وكشف مصدر قيادي في كتائب القسام، عن وقوع قوتين خاصتين إسرائيليتين في كمينين في حي الشيخ رضوان ومنطقة الكرامة في قطاع غزة.



كتائب القسام تعلن استهداف دبابة ميركافا



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف دبابة ميركافا تابعة لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي في محور شرق مدينة خانيونس بقذيفة الياسين 105.



حزب الله يعلن قصف 8 أهداف لجيش الاحتلال



وكشف حزب الله اللبناني، في وقت سابق من اليوم السبت، عن قصف 8 أهداف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الجنوبية للبنان خلال الساعات الماضية.

وقال "حزب الله" في بيانات منفصلة، إنه استهدف أمس الجمعة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان 5 مواقع للجيش الإسرائيلي، حيث قصف صباحًا موقع مسكاف عام الإسرائيلي، وعند الظهيرة استهداف موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة مرتين على التوالي، بالإضافة لموقع العباد وإصابته إصابة مباشرة.



تفعيل صافرات الإنذار في مستوطنة مالكية



وأضاف الحزب أنه قصف 3 أهداف للجيش الإسرائيلي في القطاع الغربي من جنوب لبنان، حيث استهدف مربض خربة ماعر وموقع الراهب، وثكنة ميتات مقابل بلدة رميش بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

في سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، تفعيل صافرات الإنذار في مستوطنة مالكية قرب الحدود مع لبنان.

وذكرت وسائل الإعلام اللبنانية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف بالمدفعية الثقيلة أطراف وادي حسن، وأطراف منطقة الجبين، كما طال القصف حديقة إيران في منطقة مارون الراس، واللبونة، والناقورة، وخراج الهبارية والفرديس وشعب القلب شبعا، وأطراف بلدة شيحين الشمالية في جنوب لبنان.

وتتواصل المناوشات الحدودية بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي على خلفية التصعيد الجاري في قطاع غزة.

