الأحد 10 ديسمبر 2023
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أصيبت بـ "سكتة دماغية" بسبب "فاتورة مياه"

سيدة أصيبت بـ سكتة
سيدة أصيبت بـ "سكتة دماغية" بسبب "فاتورة مياه"، فيتو

دخلت عجوز إيطالية المستشفى بعد إصابتها بسكتة دماغية، جراء صدمة تعرضت لها إثر تلقيها فاتورة استهلاك المياه.

حدث هذا بعد أن فوجئت العجوز البالغة من العُمر 88 عامًا، بقيمة الفاتورة المستحقة عليها، بحيث بلغت 15 ألفًا و330 يورو في الفترة ما بين أغسطس حتى أكتوبر.

وتم نقل العجوز على نحو سريع إلى المستشفى، فيما دفعت مؤسسة الائتمان الخاصة نصف المبلغ المستحق عليها.

خطأ في تحديد قيمة الفاتورة

فيما توجه شقيق العجوز إلى شركة المياه المسؤولة، وقدم ما يفيد بوجود خطأ في تحديد قيمة الفاتورة، حتى أعادت الشركة المبلغ المحوّل إليها، مع إصدار قرار بعدم تحصيل الدفعة الثانية.

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كما أصدرت الشركة بيانًا قالت فيه إن القيمة المعلنة للفاتورة غير صحيحة، وأرجعت الخطأ إلى قراءة غير سليمة، مع التأكيد على أن المبلغ المستحق على العجوز هو 55 يورو فقط.

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فاتورة استهلاك المياه بسكتة دماغية عجوز ايطالية شركة المياه

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