الأحد 10 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

أعداد ضخمة تشارك بمظاهرة في نيويورك دعمًا لغـزة وفـلسطين (فيديو)

جانب من المظاهرة،
جانب من المظاهرة، فيتو

غزة الآن ، وثقت وسائل إعلام فلسطينية مظاهرة ضخمة في نيويورك دعما ونصرة لغزة وفلسطين ضد جرائم الاحتلال الصهيوني وعمليات القتل الوحشي والإبادة ضد الشعب الفلسطيني، ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين.

 

الحرب البرية على غزة

ومن جانب آخر، شارك متظاهرون في مسيرات في باريس وغيرها من المدن الفرنسية للتعبير عن "تضامنهم مع أبناء غزة" وللمطالبة بوضع حد لقصف الجيش الإسرائيلي للقطاع الفلسطيني، مشدّدين على "دعم المدنيين وليس حماس".

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وشارك 1800 شخص في المسيرة الباريسية، بحسب الشرطة، وأطلقت في التحرّك هتافات على غرار "الوقف الفوري للقصف" و"إسرائيل تقتل أطفال فلسطين"، وفق ما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس.

وقال جايل كيرانت العضو في قيادة "الحزب الجديد المناهض للرأسمالية"، إحدى المنظمات الداعية لهذا التحرك، إن "مبادرات الشارع يجب ألا تتوقف في حين تكثّف إسرائيل قصفها وقتلها لأبناء غزة".

 

دعم أبناء غزة 


وتابع "على العكس، يجب أن نواصل التنديد" بممارسات دولة إسرائيل وبالالتباس الذي يسعى البعض إلى إثارته من خلال تصوير "دعم أبناء غزة على أنه معاداة للسامية".

في ستراسبورغ (شرق)، تظاهر 400 شخص بحسب الشرطة، أما في مرسيليا فتظاهر بحسب الشرطة 500 شخص.

تظاهرات في مدن فرنسية أخرى


كذلك نظّمت تظاهرات في مدن فرنسية أخرى.

وكانت شرطة مرسيليا قد حظرت في بادئ الأمر تظاهرة دعت إليها جمعية "طوارئ فلسطين" بسبب مخاطر حصول إخلال بالنظام العام وتخوّف من وقوع صدامات.

لكن القضاء الإداري علّق في نهاية المطاف الحظر بعد التماس عاجل تقدّم به منظّمون للتحرّك.

 

ساحة الرهائن في تل أبيب


وعلى صعيد آخر، تظاهر المئات من الإسرائيليين فيما بات يعرف باسم ساحة الرهائن في تل أبيب أمس السبت للمطالبة بالإفراج عن نحو 140 شخصا لا يزالون محتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

ومع توالي صعود المتحدثين إلى منصة في الساحة، رفع مشاركون لافتات كُتب عليها "إنهم يثقون بنا لإخراجهم من الجحيم" و"أعيدوهم الآن إلى الوطن".  

وقال روبي تشين، والد الرهينة إيتاي تشين البالغ 19 عاما، بعد اعتلائه المنصة "نحن نطالب الحكومة الإسرائيلية وحكومة الحرب بشرح ما هو مطروح بالضبط على طاولة المفاوضات".

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