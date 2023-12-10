بينهم ابن شقيقة رئيس الأركان، الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 5 من ضباطه وجنوده في غزة (فيديو)

غزة الآن ، أفادت فضائية "الجزيرة"، في خبر عاجل لها على منصتها بموقع التدوينات القصيرة "إكس"، تويتر سابقا، نقلا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجيش الإسرائيلي 5 من ضباطه وجنوده قتلوا في المعارك الدائرة في قطاع غزة، من بينهم ابن شقيقة رئيس الأركان السابق.

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 5 من الضباط والجنود في المعارك الدائرة في قطاع غزة#حرب_غزة#فيديو pic.twitter.com/maUAoBd0RS — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 9, 2023



وأكد البيان ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى 102 قتيل منذ بداية الحرب البرية على القطاع.

Advertisements



الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة

وكشف وزير فلسطيني، أن الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، مسحت ربع المناطق الحضرية في القطاع.

وقال وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني محمد زيارة: إن "أكثر من 25٪ من المناطق الحضرية في قطاع غزة، مُسحت بالكامل عن الخريطة، جراء العدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي".

وأضاف، أن "ما يزيد على ربع مليون وحدة سكنية دُمرت بدرجات متفاوتة ما بين كلي وجزئي، في حين جرى تدمير أكثر من 30% من البنية التحتية بما في ذلك الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي وخطوط الكهرباء والاتصالات".

وأشار الوزير الفلسطيني إلى أنه تم تدمير آلاف المنشآت التعليمية والصحية والخدماتية ودور العبادة الإسلامية والمسيحية، لافتًا إلى أنه لا يمكن حاليًا تقدير حجم التدمير بصورة واقعية، نظرًا لظروف الحرب وعدم تمكن جهات الاختصاص من النزول على الأرض، وبسبب استمرار عمليات القصف الإسرائيلية.

استشهاد آلاف المدنيين تحت الركام



وأوضح أنه بسبب نفاد الوقود وعدم وجود آليات ثقيلة لرفع الركام وفتح الطرقات يلجأ المواطنون بمحاولات الإنقاذ من تحت الركام إلى استخدام الطرق اليدوية، ما تسبب باستشهاد آلاف المدنيين تحت الركام".

ووفق أحدث إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، فإن أكثر من 7700 شخص مفقودون منذ بدء الحرب، ويرجح أن غالبيتهم تحت أنقاض بيوتهم، في ظل عجز طواقم الدفاع المدني عن انتشالهم بسبب نقص المعدات.

وأشارت الإحصائيات إلى أن أكثر من 300 ألف وحدة سكنية تدمرت ما بين تدمير جزئي وكلي، بواقع 253 ألفًا تدمرت جزئيًا، و52 ألفًا تدمرت كليًا.