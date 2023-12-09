السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
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ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم.. مقتل ربة منزل على يد زوجها طعنا.. استنفار أمنى بكافة أجهزة الداخلية لتنفيذ خطة تأمين الانتخابات الرئاسية

إسعاف،فيتو
إسعاف،فيتو

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

النيابة تعاين موقع جريمة مقتل ربة منزل على يد زوجها طعنا في الدقهلية

قررت النيابة العامة نقل جثمان ربة منزل في العقد الرابع من عمرها للمشرحة بعد أن لفظت أنفاسها الأخيرة علي يد زوجها بطعنات متفرقة.

أمن القاهرة ينهى استعداداته لتأمين الانتخابات الرئاسية في 444 مركزا و58 لجنة للوافدين

أنهت مديرية أمن القاهرة استعدادتها لتأمين الانتخابات الرئاسية بجميع أقسام العاصمة، وسط انتشار مكثف لقوات الشرطة في محيط المقار الانتخابية.

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ضبط وإحضار المتهم الرئيسي في واقعة مصرع شاب على يد أهل خطيبته ببدر

أمرت نيابة بدر، بضبط وإحضار المتهم الرئيسي بواقعة جثة شاب لقي مصرعه فى مشاجرة مع أهل خطيبته بمدينة بدر وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

استنفار أمنى بكافة أجهزة الداخلية لتنفيذ خطة تأمين الانتخابات الرئاسية 2024 (صور)

أنهت وزارة الداخلية، استعداداتها الأمنية اللازمة لتنفيذ خطة التأمين التى أقرها وزير الداخلية، وفق أعلى المعايير الفنية والتخطيط الدقيق والتدريب الجيد للعناصر الشرطية المشاركة، ورفع درجة الإستعداد القصوى لهم، من خلال تكثيف الإنتشار الأمنى بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها مع الدفع بقوات التدخل السريع مدعومةً بعناصر من الشرطة النسائية للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة.
 

تفاصيل التحقيقات في العثور علي جثة أجنبي داخل فندق بالدقي

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق في العثور على جثة مسن يحمل جنسية دولة أجنبية داخل فندق في الدقي.


بلاغ تغيب كشف الواقعة، تفاصيل جديدة في مذبحة دار السلام (فيديو)

كشفت التحريات فى واقعة مذبحة حدائق المعادى والتى أقدم فيها شاب على قتل والده وأمه وشقيقه وصديق شقيقه أن بلاغ تغيب قاد أجهزة الأمن لكشف الجريمة.

اعترافات صادمة لمرتكب مذبحة دار السلام

أدلى المتهم بارتكاب مذبحة  دار السلام باعترافات تفصيلية حول ارتكابه جريمة قتل والده ووالدته وشقيقه وصديق والده بالأعيرة النارية، بسبب خلافات على عقارين.

ضربه بطوبة، تفاصيل صادمة في جريمة قتل شخص على يد صديقه بالجيزة

 باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في مقتل شخص ويدعى "عفيفي.م" على يد صديقه إثر التعدي عليه بطوبة في رأسه خلال مشاجرة بينهما في بولاق الدكرور، واعترف المتهم بارتكابه للواقعة.

انفجار خط إمداد الوقود بالظهير الصحراوي الغربي في المنيا

تعرض خط إمداد الوقود «السولار- البنزين» لمحافظات الصعيد، المار بالظهير الصحراوي غرب مدينة العدوة، شمال محافظة المنيا، للانفجار، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


 

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