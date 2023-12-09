ضربه بطوبة، تفاصيل صادمة في جريمة قتل شخص على يد صديقه بالجيزة
باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في مقتل شخص ويدعى "عفيفي.م" على يد صديقه إثر التعدي عليه بطوبة في رأسه خلال مشاجرة بينهما في بولاق الدكرور، واعترف المتهم بارتكابه للواقعة.
اعترافات المتهم بقتل صديقه بطوبة
وأفاد المتهم في تحقيقات النيابة، أنه في يوم الوقعة، بدأت الحكاية بوصلة هزار بينهما، ولكنها تطورت لمشاجرة، وضربته "بطوبة على رأسه"، مبررا جريمته، "مقصدتش اقتله كنا بنهزر".
توفى بالضرب بطوبة على رأسه
وكشفت التحقيقات، أن حدثت مشاجرة بينهما، على إثرها تعدى المتهم على الضحية بضربه على رأسه "بطوبة" حيث سقط قتيلا في الحال.
القبض على المتهم بقتل صديقه
تلقي قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.
بعمل التحريات تبين أنه عقب وصلة هزار بين المجني عليه وصديقه تحولت إلي مشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدي علي المجني عليه وضربة بطوبة فوق رأسه مما تسبب في مصرعه.
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