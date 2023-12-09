انفجار خط إمداد الوقود بالظهير الصحراوي الغربي في المنيا

تعرض خط إمداد الوقود «السولار- البنزين» لمحافظات الصعيد، المار بالظهير الصحراوي غرب مدينة العدوة، شمال محافظة المنيا، للانفجار، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بتعرض خط طرد الوقود من السولار والبنزين، قطر 16 بوصة، القادم من مسطرد بالقاهرة إلى محافظات الصعيد وصولا لمحافظة سوهاج، للانفجار أمام القرية السادسة خريجين، دائرة غرب مركز العدوه، شمال المنيا.

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انفجار خط إمداد الوقود بالمنيا



وانتقلت فرق الحماية المدني ةومعدات الوحدة المحلية لموقع الانفجار وتم السيطرة على التسريب من خلال غلق المحابس الشمالية والجنوبية لموقع الانفجار، وتبين أنه لأسباب فنية تتعلق بتهالك بعض وصلات الضخ.

وتسبب الانفجار في تسريب كميات من الوقود بالاراضي الزراعية، المجاورة للموقع، دون الاشتعال، أو حدوث أي أضرار بشرية.

المعاينة الفنية الأولية

وكشفت المعاينة الفنية الأولية حدوث ثقب في خط الطرد القادم من مسطرد إلى محافظة سوهاج، قطر ١٦ بوصة، مما تسبب في الانفجار وتسرب السولار، دون أسباب أخرى.



وقد تم إقامة كردون بمنطقة الانفجار، وإخطار شركة البترول لارسال فريق فني لإصلاح الخط، وإعادة ضخمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.