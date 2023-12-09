تفاصيل التحقيقات في العثور علي جثة أجنبي داخل فندق بالدقي
باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق في العثور على جثة مسن يحمل جنسية دولة أجنبية داخل فندق في الدقي.
وكشف التقرير الطبي أن الوفاة طبيعية، ولا يوجد به أي إصابات خارجية، كما كشفت التحقيقات عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة.
العثور على جثة أجنبي داخل فندق
كانت البداية بتلقي قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، إشارة تفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل فندق.
بالانتقال والفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة أجنبیة ولا توجد به آثار إصابات خارجية وبعمل التحريات تبين أن الوفاة طبيعية.
تم التحفظ على الجثمان داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
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