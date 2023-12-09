السبت 09 ديسمبر 2023
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حوادث

أمن القاهرة ينهى استعداداته لتأمين الانتخابات الرئاسية في 444 مركزا و58 لجنة للوافدين

غرفة عمليات المتابعة
غرفة عمليات المتابعة الامنية،فيتو

أنهت مديرية أمن القاهرة استعدادتها لتأمين الانتخابات الرئاسية بجميع أقسام العاصمة، وسط انتشار مكثف لقوات الشرطة في محيط المقار الانتخابية.

 

وحرصت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الامن على تجهيز مجموعات عمل لتلقى البلاغات والاستجابة لطلبات الحالات الانسانية للمساعدة فى الادلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024.

 

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وعقد مدير أمن القاهرة، اجتماع راجع خلاله جاهزية كافة المقار الانتخابية بالعاصمة لاستقبال الناخبين فى الانتخابات الرئاسية والبالغ عددهم بالعاصمة حوالى 8236761 ناخب موزعون علي ٤٥ لجنة عامة بها ٩٦١ لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركزا انتخابيا، بالاضافة إلى 58 لجنة تم إعدادها للوافدين.

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وشدد مدير أمن القاهرة، على ضرورة الربط بين الجهات المعنية بالعملية الانتخابية على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة وتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين للإدالاء بأصواتهم بيسر وسهولة لخروج هذا العرس الديمقراطى بصورة حضارية تليق باسم مصر.

 

 

وتنطلق غدا الأحد الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية 2024، إذ يتوجه ملايين المصريين إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.


ويتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين هم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

 

ويحق التصويت فى الانتخابات لأكثر من 67 مليون ناخب على مستوى الجمهورية وسط إجراءات امنية  لتامين 11 ألفا و631 لجنة اقتراع بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، وتحت إشراف 15 ألف قاض.

 

وتسلمت قوات الشرطة تأمين المراكز واللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية وتمشيطها أمنيا، قبل بدء عملية التصويت.


وأعدت وزارة الداخلية خطة لتأمين العملية الانتخابية التي ستجرى على مدار 3 أيام، اعتبارا من غد الأحد وفقا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

 

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