حقيقة شطب سندات خزانة بالبورصة المصرية بقيمة 293 مليون جنيه

البورصة المصرية، شطبت البورصة المصرية بحركة تداولات هذا الاسبوع قيد بعض “سندات الخزانة صفرية الكوبون” وخلال السطور التالية تستعرض “ فيتو ” التفاصيل الكاملة لشطب قيد بعض “سندات الخزانة صفرية الكوبون” وخبير أسواق مال يوضح الكواليس الكاملة.

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مؤشرات التداول فى البورصة المصرية ، فيتو

خبير يكشف التفاصيل الكاملة لشطب سندات خزانة بالبورصة المصرية

ومن جانبه يقول محمد حسين خبير أسواق المال لـ " فيتو ": تلك السندات هى إصدار نوفمبر 2022، واستحقاق 7 ديسمبر2023 بقيمة قدرها 293.1 مليون جنيه موزعًا على عدد 293142 سند بقيمة اسمية 1000 جنيه للسند الواحد.

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حركة التداولات بالبورصة المصرية

وأضاف حسين: ادارة البورصة المصرية أشارت في بيان لها، إلى حذف الإصدار من قاعدة بيانات التداول خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، واعتماد تعديل سندات بقيمة 324.2 مليون جنيه.

جدير بالذكر أوضحت ادارة البورصة أنه تم إدراج التعديل بقاعدة البيانات اعتبارًا من جلسة تداول الخميس الماضى تحت كود الترقيم الدولي EGB69761S116.، علمًا بأن التصنيف الائتماني لتلك الشريحة هو (AA+) طبقًا للتصنيف الائتماني لشركة ميريس وذات عائد سنوى متغير يساوى سعر الاقراض المعلن من البنك المركزى المصرى + هامش قدره 0.30% يصرف شهريًا بدءًا من الشهر الثالث من عمر الاصدار.

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محمد حسين ، فيتو

حركة التداولات بختام تعاملات البورصة المصرية هذا الاسبوع

انخفضت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بإجمالي 142 ألف عملية تداول بختام حركة تعاملات البورصة المصرية اليوم، كما خسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه عند مستوى 1.663 تريليون جنيه.



وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 24686 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 29614 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 10508 نقاط.



وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 5286 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 7681 نقطة.