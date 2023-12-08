بعد تصريحات مديرة بصندوق النقد، خبير: الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة

صندوق النقد الدولى، وسط أزمات عالمية متتالية يحاول الاقتصاد المصرى المقاومة لالتقاط الأنفاس، ورأينا مؤخرا ثقة المؤسسات الدولية في المسار الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية للتعامل مع تلك الأزمات الغير منتهية، فيحتاج الاقتصاد المصري إلى خفض معدلات الدين والعجز للناتج المحلي، والحفاظ على تسجيل فائض أولي بشكل مستدام، بالإضافة إلى احتياج الاقتصاد إلى إصلاحات هيكلية تعزز النمو الاقتصادي من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الشاملة وخلال السطور التالية تستعرض “ فيتو ” ماذا قالت جولي كوزاك مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي مؤخرا على الاقتصاد المصرى وتعليق خبير اقتصادى على تلك الكلمة.

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صندوق النقد الدولى، فيتو

ضرورة تشديد السياسة النقدية والمالية

قالت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي الخميس، إن مصر تجري مباحثات للحصول على تمويل إضافي والذي اعتبرته كوزاك حاسما لضمان نجاح تنفيذ حزمة التمويل.

وأضافت كوزاك قائلة: حجم التمويل المطلوب يحتل جزءًا من المناقشات الجارية بين خبراء صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية والتي تشمل أيضًا ضرورة تشديد السياسة النقدية والمالية، إلى جانب سعر صرف مرن لدعم الجهود الرامية إلى إبطاء وتيرة ارتفاع الأسعار، والانتقال إلى استهداف التضخم.

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خبير: تحديات كبيرة أمام الاقتصاد أصبحت إدارتها أكثر تعقيدا

ومن جانبة قال محمد عبدالحليم خبير أسواق المال لـــ “ فيتو ”: هناك مباحثات قائمة بين مصر وصندوق النقد الدولي من أجل فرصة وجود تمويل إضافي والتى يصر صندوق النقد من جهته على تنفيذ مجموعة من السياسات التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد، حيث تسعى مصر منذ عدة أشهر لإعادة إحياء برنامج الصندوق لتمويلها بثلاثة مليارات دولار، بل وزيادته إلى خمسة مليارات، وهو برنامج تجمد بعد أن حصلت مصر على الدفعة الأولى عقب إبرام الاتفاق العام الماضي، حيث كان من المفترض أن تحصل على شريحتين من القرض في مارس وسبتمبر من العام الجاري.

وأضاف عبدالحليم قائلا: يواجه الاقتصاد تحديات كلية كبيرة أصبحت إدارتها أكثر تعقيدًا نظرًا للصراع الأخير في غزة، خاصة أن مصر تعد إحدى دول المنطقة والتي تتأثر بالصراع.

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محمد عبدالحليم، فيتو

ماذا قالت كريستالينا جورجيفيا على هامش مؤتمر قمة المناخ “ كوب 28 ” ؟

جدير بالذكر، كانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ، قد كشفت أنها عقدت اجتماعا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها مصر في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، مؤكدة " دعم الصندوق لهذه الإصلاحات ".

وقالت جورجيفيا على هامش مؤتمر قمة المناخ (كوب28)، إن مصر قد قامت بإصلاحات عديدة للاقتصاد وهذا خلق كثيرا من الفرص للقطاع الخاص واستثماراته، بالإضافة إلى الدعم الحكومي الموجه للأطراف الأكثر حاجة، معقبة: "قد ناقشنا كيف يمكننا دعم هذا التوجه ".

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