مؤشر ستاندرد آند بورز الأمريكي يواجه تراجعا ملحوظا بحركة التداولات (تحديث لحظى)
"مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ”، هناك تراجع فى مؤشر “ستاندرد آند بورز 500 ” الأمريكى وتراجع لحالة الصعود المتصلة خلال الأيام الماضية بحركة التعاملات، نظرا لاستمرار القوة البيعية بالمؤشر، والتى أدت إلى نتائج سلبية بالمؤشرات مثل “ستاندرد آند بورز 500 ” و “ ستوكاستيك”، أمام تمركز المؤشر قرب المستوى 4500 نقطة حيث ان الدعم الرئيسي الأول متمثل عند مستوى 4430.00 نقطة ليضطر لتقديم تداولات مختلطة ليستقر بذلك قرب مستوى 4550.0 نقطة
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انحصار التداولات بمؤشر ستاندرد آند بورز الأمريكى
ويمكن القول ان هناك حالة من انحصار التداولات خلال الفترة الحالية ما بين الدعم الإضافي المستقر عند 4500.00 بينما يشكل مستوى 4635.00 عائق قوي امام المحاولات الصاعدة للمؤشر ، بينما هناك حالة من تسلل التداولات دون الدعم الإضافي سيفعل ذلك المسار التصحيحي الهابط للفترة القريبة ليجبره ذلك على تكبد خسائر إضافية قد تمتد نحو 4460.00 و4430.00 على التوالي، بحركة التداولات.
جدير بالذكر ان بورصة وول ستريت الامريكية سجلت مكاسب متتالية استمرت للأسبوع السادس على التوالي بحركة التداولات بسوق المال الأمريكي، في أطول رحلة صعود أسبوعية في 4 سنوات وسط توقعات بأن تتمكن الولايات المتحدة من تجنب الركود، رغم بقاء معدلات الفائدة عند أعلى مستوياتها في نحو عقدين.
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