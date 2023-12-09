الانتخابات الرئاسية تمنح قبلة الحياة لقطاع الدعاية والإعلان وتنعش شركاته بـ 400 مليون جنيه

الانتخابات الرئاسية ،أنعشت الانتخابات الرئاسية في مصر قطاع الدعاية والإعلان ، والذي استفاد من الأموال التي تضخ للترويج للمرشحين وبرامجهم الانتخابية، حيث يقدر حجم إنفاق المرشحين على إعلانات الطرقات فقط بـ حوالى 400 مليون جنيه (13 مليون دولار).

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عبدالفتاح السيسى، فيتو

4 عوامل لعبت دورًا في محدودية استفادة شركات الإعلانات الخارجية

يمكن القول إن هناك 4 عوامل لعبت دورًا في محدودية استفادة شركات الإعلانات الخارجية، وحسب ما ذكرت “ بلومبرج ” أن تلك العوامل تمثلت فى:

ارتفاع التكاليف.

وهبوط الجنيه.

الاضطرار لتقديم خصومات كبيرة.

الإعلام الرقمي.

بالإضافة إلى رواج القطاع يلاحظه من يمر بشوارع مصر، خاصةً العاصمة القاهرة، التي لا تخلو لافتة إعلانية بها من صورة مرشح أو دعاية للانتخابات الرئاسية التي تُجرى هذا الأسبوع بين 10 و12 ديسمبر.

عبدالسند يمامه، فيتو

ماذا حدث فى مبيعات الإعلانات الخارجية؟ رئيس شعبة الدعاية والإعلان باتحاد الصناعات المصرية يوضح

مبيعات الإعلانات الخارجية (Outdoor) زادت بنسبة 100% خلال هذه الفترة مقارنةً بالعام الماضي، بحسب أشرف خيري، رئيس شعبة الدعاية والإعلان باتحاد الصناعات المصرية والذى قال: "لا توجد لافتة إعلانية فارغة في الشوارع والطرق الرئيسية في القاهرة الكبرى".

كذلك "أدت حملات المقاطعة بسبب حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى عزوف عدد كبير من الشركات عن الإعلانات الخارجية"، الذي أشار إلى أنه رغم الطلب الكبير على الإعلانات الخارجية، إلا أن الأسعار لم تتغير.

فريد زهران، فيتو

400 مليون جنيه حجم الإنفاق على الدعاية للانتخابات الرئاسية عبر الإعلانات الخارجية (Outdoor)

ورغم أن حجم الإنفاق على الدعاية للانتخابات الرئاسية عبر الإعلانات الخارجية (Outdoor) ناهز 400 مليون جنيه، "إلا أنه يبقى أقل من الانتخابات الماضية بنسبة تصل إلى 30%"، بحسب رئيس مجلس إدارة شركة دعاية وإعلان في القاهرة الكبرى حسب “ بلومبرج ”.

حازم عمر، فيتو

ولفت إلى أن اختيار الأماكن الرئيسية والاستراتيجية على الكباري والمحاور وهو ما أعطى شعورًا بضخامة الحملات الإعلانية الانتخابية، معتبرًا أيضًا أن "محدودية الشركات الممولة للدعاية " لعبت دورًا في هذا الانخفاض.

ارتفاع التكاليف وهبوط سعر الصرف

ارتفاع التكاليف، وسط هبوط سعر صرف الجنيه، كان سببًا في تقلص العائد على شركات الإعلان من الدعاية الانتخابية، وفق احدى مالكى شركات للدعاية والإعلان حسب “ بلومبرج ”.