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اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق اليوم السبت 9-12-2023 (تحديث لحظي)

مؤشر الذهب، فيتو
مؤشر الذهب، فيتو

 مؤشر الذهب، ارتفعت أسعار الذهب عالميا بشكل ملحوظ، ورصدت “فيتو” حركة المؤشر بشكل لحظي، حيث استطاع أن يتخطى حاجز المستوى 2000 دولار للأونصة بعد مرور ما يقارب الثلاثة أشهر، وتخطى المستوى ليستقر عند 2011 نقطة.

وجاء هذا الارتفاع نتيجة عدة عوامل رئيسية، أبرزها التوقعات المستمرة بأن البنك الفيدرالي قد يعدل سياسته النقدية بخفض أسعار الفائدة في النصف الأول من العام المقبل 2024.

هل الارتفاع الجنوني مستمر في أسعار الذهب، تحديث لحظي للمؤشر بالبورصة المصرية

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مؤشر الذهب، فيتو 

حقيقة صعود مؤشر الذهب بحركة التداولات 

 ويمكن القول إن مؤشر الذهب العالمي صعد بحركة التداولات اللحظية، حيث يواصل المعدن الأصفر تسجيل ثاني مكاسبه الشهرية على خلفية آمال خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قريبًا ليجتاح قمما جديدة حيث سجل المؤشر العالمي 2011 دولارا للأونصة الواحدة. 

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مؤشر الذهب، فيتو 

السعر الاسترشادي لـ جرام الذهب بموقع البورصة المصرية

وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي:

 بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3177 جنيها للشراء، 3200 جنيها للبيع.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلي  حوالي 2780.

ويمكن القول إن السعر الاسترشادي لـ جرام الذهب هو معيار ومقياس لحركة تداولات الذهب يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام.

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وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المتاح للشراء لعيار 24 يمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية باستثناء يومي العطلات، الجمعة والسبت من هنــــــــا

 

الذهب، فيتو 

 

نصيحة خبراء سوق المال عن الاحتفاظ بالذهب 

 وينصح خبراء سوق المال والمحللين الفنيين بأهمية " الاحتفاظ بالذهب " كاستثمار على المديين المتوسط والطويل، وعدم التعامل معه بمبدأ "المضاربة" أو الرغبة في الحصول على مكسب سريع، لاسيما وأن الذهب من الاستثمارات التي تدر عائدا إلا عند بيعها، وحال الرغبة في الحصول على عوائد سريعة أو دورية، ثمة قنوات ووسائل استثمارية أخرى يمكن أن يلجأ إليها المستثمرون.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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