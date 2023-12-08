خبيرة تكشف أسباب القرارات الجديدة للبورصة لتطوير عمليات التداول

البورصة المصرية، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع البورصة المصرية، حزمة من القرارات لتطوير آليات التداول في سوق الأوراق المالية المصري، وتهيئة الظروف المواتية التي تساعد الشركات والأفراد على استكشاف فرص للنمو والتوسع من خلال القطاع المالي غير المصرفي.

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البورصة المصرية، فيتو

خبيرة: القرارات الجديدة تعد انعكاس لطلبات المتعاملين في سوق المال

وتقول صفاء فارس خبيرة أسواق المال لـ “ فيتو ”: إن القرارات الجديدة تعد انعكاس لطلبات المتعاملين في أوساط السوق المالية، وتهدف لتسهيل التعاملات وتبسيط الإجراءات، مشيرة إلى أن جميع القرارات الجديدة يتم تطبيقها فورا باستثناء قرار رفع الحد الأدنى للملاءة المالية لشركات السمسرة للتعامل على الأنشطة المتخصصة إلى 15 مليون جنيه وذلك بدلًا من 5 ملايين جنيه على أن يتم منح الشركات المخاطبة بهذا القرار مهلة 6 أشهر للتنفيذ.

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صفاء فارس خبيرة أسواق مال، فيتو

ماذا قال رئيس البورصة المصرية عن تطوير آليات التداول؟

جدير بالذكر قال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية فى مقابلة مع " العربية "، إن القرارات ألزمت كافة المتعاملين فى البورصة المصرية، بأن يكونوا أعضاء بالسوق للتحقق من التزامهم بالضوابط والمتطلبات الخاصة بسوق المال، وأوضح أن أبرز الأعضاء الجدد البنوك المتعاملة على أذون وسندات الخزانة الحكومية، وذكر أن الضوابط الجديدة تضمنت تعديل الفترة الخاصة بتحديث بيانات العملاء من سنتين إلى 5 سنوات بعد دراسة شركات السمسرة لعملائها لتحديد درجة المخاطر بهم وفق بعض الضوابط.

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أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، فيتو

معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية

وأصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ( 3019 ) لسنة 2023 بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 14 لسنة 2007 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والذي حدد ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافًا إليه القروض المساندة وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه وذلك بدلًا من 5 ملايين جنيه حاليًا، على أن يتم منح الشركات المخاطبة بهذا القرار مهلة 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعها ويجوز مد مهلة توفيق الأوضاع لمدة مماثلة وفق مبررات تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة، وذلك تدعيما للملاءة المالية للشركات وتعزيز قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها وحسن إدارة المخاطر بشكل استباقي.