حركة مؤشر أسعار المستهلكين الصيني، وحقيقة تخفيض موديز النظرة المستقبلية للسندات الصينية لـ سلبية

مؤشر أسعار المستهلكين الصينى، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الصينى، بوتيرة غير مسبوقة منذ 3 سنوات مضت، في حين تراجعت تكاليف المنتجين بشكل أكبر إلى المنطقة السلبية، مما يؤكد التحديات التي تواجه التعافي الاقتصادي.

كما انخفضت أسعار المنتجين بنسبة 3%، مقارنة مع توقعات بانخفاض نسبته 2.8%، ظلت التكاليف عند المصانع غارقة في منطقة الانكماش لمدة 14 شهرًا متتاليا، حيث عانت الصين من انخفاض الأسعار معظم هذا العام، وعلى النقيض من أجزاء أخرى كثيرة من العالم، حيث تركز البنوك المركزية على ترويض التضخم بدلًا من ذلك.

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وحسب "بلومبرج" تتوقع استمرار المخاطر الانكماشية حتى العام المقبل 2024، حيث لا توجد محفزات كافية لمواجهة تراجع سوق الإسكان، ما أدى إلى قمع الطلب والأسعار.

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المستهلكين فى الصين - أرشيف، فيتو

مؤشر أسعار المستهلكين الصينى

ويمكن القول أن مؤشر أسعار المستهلكين الصينى يشكل الانكماش خطرًا على الصين لأنه يمكن أن يؤدي إلى دوامة هبوطية في النشاط الاقتصادي، قد يوقف المستهلكون عمليات الشراء بسبب التوقعات بأن الأسعار ستستمر في الانخفاض، مما يزيد من الضغط على الاستهلاك الإجمالي، وقد تخفض الشركات الإنتاج والاستثمار بسبب الطلب المستقبلي غير المؤكد.

ويؤدى الانكماش أيضًا إلى جعل السياسات النقدية لتحفيز الاقتصاد أقل فعالية، حيث يؤدي انخفاض الأسعار إلى تراجع دخل الشركات، ويجعل من الصعب على الشركات خدمة ديونها، وسعى البنك المركزي إلى التقليل من مخاطر الانكماش هذا العام، حيث قال مستشار بنك الشعب الصيني الشهر الماضي إن تلك الضغوط "مؤقتة".

مؤشر أسعار المستهلكين الصينى، فيتو

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وتحولت بكين مؤخرًا إلى السياسة المالية لتحفيز الطلب المحلي، مما أدى إلى زيادة غير متوقعة في عجز ميزانيتها وتشجيع البنوك على مساعدة الحكومات المحلية على إعادة تمويل الديون بأسعار فائدة منخفضة للمساعدة في زيادة قدرتها على الإنفاق.

وهناك دلائل تشير إلى أن الدعم المالي سيتعزز في العام المقبل للمساعدة في التعافي، وأعلن كبار قادة الصين، أمس الجمعة، أنه سيتم تعزيز مثل هذه السياسات بشكل مناسب، وشددوا على أهمية التقدم الاقتصادي، مما يشير إلى أن هدف النمو في العام المقبل قد يكون طموحًا.

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جدير بالذكر ان مكتب الإحصاءات الوطني فى الصين قال اليوم السبت، إن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض بنسبة 0.5% الشهر الماضي، مقارنة بالعام السابق وهذا هو أكبر انخفاض منذ نوفمبر 2020، وأضعف من الانخفاض بنسبة 0.2% حسب استطلاع "بلومبرج".