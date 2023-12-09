العدد (592) من «فيتو» وأبرز عناوينه: عصام كامل يكتب: العدو الأمريكى والخائن العربى والجزار الصهيونى

صفعة القرن

«طوفان الأقصى» تكشف المستور داخل المجتمع الإسرائيلى

خبراء استراتيجيون وسياسيون: أحداث 7 أكتوبر أسقطت أكذوبة الجيش الذى لا يقهر وأحدثت صدمة كبرى لأجهزة الاحتلال الاستخباراتية والأمنية

عصام كامل يكتب: العدو الأمريكى والخائن العربى والجزار الصهيونى

الولادة القيصرية.. أزمة أمن قومى

التضخم يرفع ثمن العملية إلى 10 آلاف جنيه.. و«جنون أسعار» فى المستشفيات الخاصة يصل إلى 70 ألفًا

ورطة القمح

الحكومة تبحث عن حلول بعد اتجاه الفلاحين لزراعة البطاطس والبصل.. ومطالب بتعديل تشريعى

Advertisements

عودة مهرجان الجونة.. دورة استثنائية تحت شعار «هنا غزة»