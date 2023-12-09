السبت 09 ديسمبر 2023
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عصام كامل
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الجريدة الورقية

العدد (592) من «فيتو» وأبرز عناوينه: عصام كامل يكتب: العدو الأمريكى والخائن العربى والجزار الصهيونى

الصفحة الأولى من
الصفحة الأولى من العدد (592) من جريدة فيتو

صفعة القرن

«طوفان الأقصى» تكشف المستور داخل المجتمع الإسرائيلى

خبراء استراتيجيون وسياسيون: أحداث 7 أكتوبر أسقطت أكذوبة الجيش الذى لا يقهر وأحدثت صدمة كبرى  لأجهزة الاحتلال الاستخباراتية والأمنية

عصام كامل يكتب: العدو الأمريكى والخائن العربى والجزار الصهيونى

الولادة القيصرية.. أزمة أمن قومى

التضخم يرفع ثمن العملية إلى 10 آلاف جنيه.. و«جنون أسعار» فى المستشفيات الخاصة يصل إلى 70 ألفًا

ورطة القمح

الحكومة تبحث عن حلول بعد اتجاه الفلاحين لزراعة البطاطس والبصل.. ومطالب بتعديل تشريعى

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عودة مهرجان الجونة.. دورة استثنائية  تحت شعار «هنا غزة»

صفعة القرن طوفان الأقصى 7 أكتوبر الولادة القيصرية امن قومي التضخم جنون أسعار القمح ورطة القمح الحكومة الفلاحين البطاطس البصل مهرجان الجونة الجونة

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