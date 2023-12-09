السبت 09 ديسمبر 2023
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رياضة

الشباب والرياضة تتصدر الوزارات في سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين

الشباب والرياضة،فيتو
الشباب والرياضة،فيتو

أثنى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على الجهود المُقدمة من العاملين على خدمة المواطنين بالوزارة والمديريات، وذلك في متابعة ورصد شكاوى المواطنين الخاصة بشكاوى قطاعي الشباب والرياضة علي بوابة الشكاوي الحكومية الموحدة خلال شهر نوفمبر.

وزير الشباب والرياضة يُثني على الجهود المُقدمة من العاملين على خدمة المواطنين بالوزارة


وجدد الدكتور أشرف صبحي التأكيد علي أهمية المتابعة الدائمة ورصد أهم موضوعات الشكاوى المتداولة على مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية المختلفة، وسرعة فحص وتوجيه تلك الشكاوى لكافة الجهات الحكومية المرتبطة إلكترونيًا بالمنظومة للتعامل معها وحسمها والرد عليها.

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يذكر أن بيان لرئاسة مجلس الوزراء، أوضح أن وزارة الشباب والرياضة من أعلي الوزارات والهيئات في سرعة التفاعل والاستجابة؛  وسرعة الإنجاز والاستجابة المميزة كمًا ونوعًا في الرد ومعالجة أسباب الشكاوى.


كما ثمن الوزير على الجهد الكبير والتنسيق المستمر من  محمد سعيد مازن  رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والدكتور محمد العلواني مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين، وكافة الجهات الفرعية سواءً داخل الوزارة أو خارجها، موجهًا الشكر والتقدير لفريق العمل بالوزارة ومديريات الشباب والرياضة على الجهود المبذولة لتحقيق نسب استجابة عالية لشكاوى المواطنين، وتحقيق رضاء المواطنين عن الخدمات التى تقدمها وزارة الشباب والرياضة.

 

وزير الشباب والرياضة يهنئ محمد حمزه بفضية كأس العالم لسلاح الشيش في اليابان


حرص الدكتور أشرف صبحي  وزير الشباب والرياضة، علي تهنئة البطل المصري محمد حمزة، لاعب منتخب مصر للشباب في السلاح،  بعد تتويجه بفضية سلاح الشيش في بطولة كأس العالم، والمقامة خلال الفترة من (٧ - ١١) ديسمبر الجاري، بمدينة توكونامي باليابان.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته الكبيرة، بالإنجازات التي يحققها الشباب في مختلف الألعاب الرياضية، مؤكدا أن الوزارة تقف خلف هؤلاء الشباب لتحقيق مزيد من الألقاب والبطولات، من أجل رفع علم مصر في المحافل الرياضية العالمية.

وقد أثنى وزير الشباب والرياضة على هذا الإنجاز الكبير الذي يضاف لسجل الرياضة المصرية، مقدمًا التهنئة للاتحاد المصري للسلاح علي هذه الإنجازات المتتالية في لعبه السلاح في مختلف المحافل الدولية.


جدير بالذكر أن البطل المصري محمد حمزه استطاع الفوز فى دور ال٦٤ علي بطل المجر ١٥/٦، وفى دور ال٣٢ فاز علي بطل الصين ١٥/٩، وفى دور ال١٦ فاز علي بطل اليابان ١٥/٧، وفى دور ال٨ فاز  علي بطل هونج كونج ١٥/٨، وفاز على بطل ايطاليا ادواردو لوبيري 15-13 في قبل النهائي.

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وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي شكاوى المواطنين بوابة الشكاوي الحكومية الشباب والرياضة

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