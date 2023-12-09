وزير الرياضة يهنئ محمد حمزة على الميدالية الفضية بكأس العالم لسلاح الشيش

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي تهنئة البطل المصري محمد حمزة، لاعب منتخب مصر للشباب في السلاح، بعد تتويجه بفضية سلاح الشيش في بطولة كأس العالم، والمقامة خلال الفترة من (٧ - ١١) ديسمبر الجاري، بمدينة توكونامي باليابان.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته الكبيرة، بالإنجازات التي يحققها الشباب في مختلف الألعاب الرياضية، مؤكدا أن الوزارة تقف خلف هؤلاء الشباب لتحقيق مزيد من الألقاب والبطولات، من أجل رفع علم مصر في المحافل الرياضية العالمية.

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وأثنى وزير الشباب والرياضة على هذا الإنجاز الكبير الذي يضاف لسجل الرياضة المصرية، مقدمًا التهنئة للاتحاد المصري للسلاح علي هذه الإنجازات المتتالية في لعبه السلاح في مختلف المحافل الدولية.

جدير بالذكر أن البطل المصري محمد حمزه استطاع الفوز فى دور ال٦٤ علي بطل المجر ١٥/٦، وفى دور ال٣٢ فاز علي بطل الصين ١٥/٩، وفى دور ال١٦ فاز علي بطل اليابان ١٥/٧، وفى دور ال٨ فاز علي بطل هونج كونج ١٥/٨، وفاز على بطل ايطاليا ادواردو لوبيري 15-13 في قبل النهائي.

وتوج محمد حمزة لاعب المنتخب الوطني للسلاح بالمركز الثاني والميدالية الفضية، خلال مشاركته في منافسات بطولة كأس العالم لـ سلاح الشيش، المقامة حاليا في اليابان.

وحصد محمد حمزة المركز الثاني والميدالية الفضية بعد الخسارة أمام الأمريكي الكساندر ماسيلاش المصنف الأول عالميا بنتيجة (4-15).

وكان محمد حمزة قد تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على الإيطالى إدواردو لوبيرى بنتيجة (15-13)، في الدور قبل النهائي.

70 مصريا في أولمبياد باريس 2024

وبدأ العد التنازلي لانطلاق منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس من عام 2024.

وحجزت مصر حتى الآن 70 مقعدا في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 حتى الآن نستعرضهم خلال السطور التالية:

كرة القدم

وتأهل المنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 بقائمة تضم 18 لاعبا، وذلك بعد حصد وصافة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 عاما.

الكرة الطائرة

وحسم منتخب الكرة الطائرة تذكرة تأهله لأولمبياد باريس 2024، بعد احتلال صدارة تصنيف المنتخبات الأفريقية على المستوى الدولي، وتضم قائمته 12 لاعبا.

السباحة

وحسم منتخب مصر للسباحة التوقيعية سيدات تأهله لأولمبياد باريس بقائمة تضم 8 لاعبات.

وتأهل أيضا مروان القماش لاعب المنتخب الوطني للسباحة للمشاركة في أولمبياد باريس في سباقي 800 متر و1500 متر حرة.

الخماسي الحديث

وضمن حتى الآن 3 لاعبين مصريين مشاركتهم في منافسات الخماسي الحديث بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وهم،

- مهند شعبان - بطل كأس العالم

- أحمد الجندي - بطل إفريقيا

- ملك إسماعيل - بطلة إفريقيا

الرماية

وفي منافسات الرماية حسم عزمي محيلبة تأهله لأولمبياد باريس 2024، بعد الفوز بلقب بطولة العالم لرماية الإسكيت رجال، بالإضافة لكوتة تقدر بـ11 لاعب ولاعبة حصل عليها منتخب مصر من خلال مشاركته في منافسات البطولة الأفريقية التي أقيمت مؤخرا بالقاهرة.

تنس الطاولة

كما تأهل منتخب تنس الطاولة أيضا للمشاركة في أولمبياد باريس بـ3 لاعبين و3 لاعبات في منافسات الفرق والزوجي المختلط.

الملاكمة

وحسم 3 لاعبين من منتخب الملاكمة تأهلهم للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 وهم:

عمر العوضي - وزن ٧١ كجم رجال

عبد الرحمن عرابي - وزن ٨٠ كجم رجال

يمنى عياد - وزن ٥٤ كجم سيدات

المصارعة

وفي المصارعة جسم عبد اللطيف منيع لاعب منتخبنا الوطني للمصارعة الرومانية تأهله لأولمبياد باريس بعد حصد برونزية وزن فوق 130 كجم في بطولة العالم التي أقيمت مؤخرا بصربيا.

القوس والسهم

مقعدان مخصصان لفردي الرجال+ السيدات والزوجي المختلط.

التجديف

كما تأهل 3 لاعبين من منتخب التجديف لأولمبياد باريس 2024، وهم عبد الخالق البنا في منافسات فردي الرجال، ومحمد علاء وأحمد خالد في زوجي الرجال.

الكانوي والكاياك

وحسمت سما فاروق لاعبة منتخب مصر للكانوي والكاياك تأهلها لأولمبياد باريس، بعد الفوز بذهبية البطولة الأفريقية بنيجيريا.

التايكوندو

وفي التايكوندو ضمن سيف عيسى لاعب منتخب مصر وصاحب برونزية طوكيو 2020، تأهله لأولمبياد باريس من خلال التصنيف العالمي للعبة.