السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت 9-12-2023

سعر القصدير، فيتو
سعر القصدير، فيتو

يعد القصدير عنصرًا كيميائيًّا ويرمز له بالرمز (Sn)، وعدده الذري (50)، وهو معدن لونه فضي، ويستخدم في العديد من المجالات الحياتية والصناعية.

 

سعر القصدير اليوم  السبت 

وسجلت أسعار القصدير في البورصات العالمية سعر 25806 دولارات للطن، اليوم السبت  9-12-2023.

استخدامات القصدير 

ويتم استخدام القصدير في العديد من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة: مثل صناعة ألواح الدوائر الكهربائية، والدارات الكهربائية المصغرة وبطاريات أيونات الليثيوم المستخدمة في السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة ويستخدم الإنديوم أكسيد القصدير في تظليل الزجاج، وذلك نظرًا لشفافيته الضوئية وقدرته على التوصيل الكهربائي وشاشات العرض المسطحة والنوافذ الذكية والألواح الشمسية.

Advertisements

 

 

ويدخل القصدير في العديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية، ومن هذه الاستخدامات ما تم الاستغناء عن القصدير فيه واستبداله بمواد أخرى مثل استخدامه في صنع رقائق القصدير ومنها ما أصبح شائعًا في ظل التطور التكنولوجي، مثل صناعة الدوائر الكهربائية.

أسعار القصدير، فيتو

صناعة علب الصفيح لحفظ الأطعمة

 كما يدخل القصدير في صناعة هذه العلب، ولكنه ليس المادة الوحيدة التي تدخل في صناعة هذه العلب، فعلبة الصفيح تصنع أيضًا من الحديد أو الفولاذ، ومن الممكن أن تكون نسبة القصدير في علب الصفيح قليلة جدًّا.

وتكمن أهمية استخدام القصدير في صناعة علب الصفيح بأنه لا يتفاعل مع الأكسجين، ولذلك فهو لا يصدأ، كما أن لديه القدرة على مقاومة التآكل بالمواد الحمضية، لذلك فهو قادر على حفظ الطعام سليمًا لفترة طويلة.

ويستخدم القصدير في صناعة سبائك لحام القصدير؛ وهي سبائك مصنوعة من القصدير والرصاص، وتستخدم هذه السبائك في اللحام، على سبيل المثال، من الممكن استخدام هذه السبائك في لحام الأسلاك المعدنية بالأجهزة الإلكترونية، أو للحام أنبوبين معدنيين.

مصادر القصدير

والقصدير يعد عنصرًا نادرًا نسبيًّا، إذ يمثل فقط جزءان في المليون من القشرة الأرضية، وذلك وفقًا للوكالة الأمريكية للمسح الجيولوجي ويستخرج القصدير من خامات مختلفة، بشكل أساسي من حجر القصدير (SnO2) الذي ينتج من اختزال الخام المؤكسد عن طريق تسخينه بالفحم في الفرن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

استخدامات القصدير سعر القصدير اليوم سعر القصدير اليوم السبت القصدير

مواد متعلقة

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 8-12-2023

الأكثر قراءة

عاتبت العالم ونالت الشهادة.. تغريدة تحت القصف لفلسطينية تفطر القلوب (فيديو)

أول قرار من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على ساجرادا الأنجولي

لحظة استبدال شيكابالا أمام ساجرادا.. ورد فعل معتمد جمال (فيديو)

الفصائل الفلسطينية تعلن مقتل الضابط الإسرائيلي صاحب واقعة تفجير منزل إهداء لابنته (فيديو)

احذر، أيام معدودة وتنتهى مهلة دفع التليفون الأرضي بدون غرامة

سيد رجب: عندي عيلة وأولاد لكن عايش لوحدي

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم السبت 9-12-2023 في السوق المحلي

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم السبت

Advertisements

منوعات

المزيد

عاتبت العالم ونالت الشهادة.. تغريدة تحت القصف لفلسطينية تفطر القلوب (فيديو)

محمد صلاح يسجل هدفه الـ 200 بقميص ليفربول (إنفوجراف)

6 صور ترصد إنتهاء أعمال تنفيذ محطة إمبابة ضمن الخط الثالث للمترو

مركز الجزيرة للفنون يستضيف معرض حواديت منسوجة من حرير لـ إكرام عمر

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم السبت 9-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت 9-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم السبت

على مدار 48 ساعة، ثبات سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه

المزيد

انفوجراف

صانع الكوميديا من رحم الدراما.. المخرج سمير سيف مشوار من الإبداع (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: الانتخابات شهادة يسأل عنها العبد يوم القيامة

بالأحاديث، كيف تتصدق كل يوم بدون أموال؟

ما حكم صيام الإثنين والخميس بنية القضاء أو النفل؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية