المنتخب الأولمبي، موعد عودة البرازيلي ميكالي من بلاده

المنتخب الأولمبي، قال محمود حرب مدير منتحب مصر الأولمبي، إن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للفريق، لم يحدد موعد عودته من البرازيل.

وأكد حرب في تصريحات خاصة لفيتو، أن معسكر المنتخب الأولمبي، الذي كان يسعى الجهاز الفني لإقامته في شهر يناير المقبل، بالتزامن مع مشاركة المنتخب الأول في بطولة الأمم الأفريقية، لا يزال يحيطه الغموض، ولم يتبين للجهاز الفني إقامة المعسكر من عدمه، في ظل تمسك أندية الدوري بلاعبي المنتخب الأولمبي للمشاركة في بطولة كأس الرابطة التي ستقام خلال نفس الفترة.

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أضاف مدير المنتخب الأولمبي، أن الأيام المقبلة ستشهد حسم مصير معسكر الفريق في شهر يناير بشكل نهائي، وما إذا كانت هناك إمكانية لتجميع اللاعبين من عدمه، وفي حال تأكد عدم إقامته فإن بيريرا لن يعود من الأجازة قبل إنتهاء أعياد الكريسماس، على أن يحدد الخواجة بعدها موعد عودته من الأجازة التي يقضيها مع أسرته.

محمود حرب مدير المنتخب الأولمبي، فيتو

معسكر المنتخب الأولمبي مهدد بالإلغاء

أصبح معسكر منتخب مصر الأولمبي، الذي يخطط البرازيلي روجيرو ميكالي لإقامته في شهر يناير المقبل، بالتزامن مع معسكر المنتخب الوطني الأول، مهددا بالإلغاء، بسبب قرار لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، بتخصيص هذه الفترة الزمنية لإقامة مباريات النسخة الثالثة من بطولة كأس الرابطة.

وينطلق معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم يوم 3 يناير المقبل، استعدادا لبطولة أمم أفريقيا للكبار "كوت ديفوار 2024" التي تنطلق أحداثها يوم 13 يناير في كوت ديفوار.

توقف الدوري بسبب المنتخب الأول

وكان البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، يخطط لاستغلال فترة توقف الدوري الممتاز التي تبدأ يوم 3 يناير، من أجل إقامة معسكر تدريبي للفريق في إطار تحضيراته لأولمبياد باريس 2024، إلا أن رغبته اصطدمت بقرار رابطة الأندية، التي حددت في وقت سابق تخصيص الفترة من 3 يناير إلى 11 فبراير لإقامة بطولة كأس الرابطة في نسختها الثالثة، خاصة أن فترة التوقف المذكورة ستشهد مشاركة المنتخب الأول في بطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار.

إنشغال اللابين ببطولة كأس الرابطة

وتكمن أزمة المنتخب الأولمبي في إقامة معسكره التدريبي أثناء فترة توقف الدوري الممتاز في شهر يناير المقبل، بأن لاعبي المنتخب الأولمبي سيكونوا منشغلين بالمشاركة مع أنديتهم في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، وسيكون من الصعب موافقة الأندية علي التخلي عن لاعبيها الدوليين للمشاركة في معسكر المنتخب الأولمبي، الذي سيخلو أيضا من المباريات الودية الدولية حتى ألان.

كشف محمود حرب، مدير منتخب مصر الأولمبي، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، يعمل بشكل مستمر من أجل إعداد الفراعنة الصغار بشكل جيد لـأولمبياد باريس 2024، خاصة أنه يطمح لتحقيق ميدالية أولمبية وليس مجرد الظهور الجيد في البطولة

أضاف محمود حرب في تصريحات خاصة لـ فيتو: المنتخب الأولمبي المصري تلقى دعوة مبدئية للمشاركة في بطولة غرب آسيا الودية خلال التوقف الدولي في شهر مارس المقبل، وأن المدير الفني ميكالي وافق على المشاركة في الدورة.

بطولة غرب آسيا

وأوضح حرب، أن “البطولة تشهد مشاركة ثمانية منتخبات من مختلف القارات، ولكن حتى الآن لم يتحدد الدولة المستضيفة لها وهوية المنتخبات المشاركة فيها، إلا أنها بالطبع ستوفر إحتكاك جيدا للفريق قبل أولمبياد باريس، المقرر انطلاقها في شهر يوليو المقبل”.

بطولة تولون الودية بفرنسا

وأكمل مدير المنتخب الأولمبي، أن الفريق سيشارك أيضا في بطولة تولون الودية بفرنسا للمنتخبات الأولمبية، المقرر إقامتها في شهر يونيو المقبل، والتي تشهد مشاركة أغلب المنتخبات التي تأهلت بالفعل للأولمبياد.