الأحد 19 نوفمبر 2023
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رياضة

ميكالي يدرب اللاعبين على جمل خططية جديدة في معسكر المنتخب الأولمبي (صور)

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي يواصل تدريباته في العاصمة الإدارية، فيتو

المنتخب الأولمبي، حرص البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، على تدريب اللاعبين على جمل خططية جديدة خلال معسكر الفريق المقام حاليا بالعاصمة الإدارية الجديدة فى إطار استعدادات المنتخب للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 
 

ميكالي يوجه اللاعبين خلال التقسيمة

وشهدت التدريبات شرح تفصيلي من جانب ميكالي لجوانب خططية جديدة يوضح من خلالها المدرب البرازيلي واجبات كل لاعب، ثم يتم تنفيذ ذلك عمليا من خلال تقسيمة بين فريقين، وكان يحرص ميكالي على إيقاف التقسيمة وتوجيه اللاعبين باستمرار.
 

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الجهاز المعاون لميكالي

وتجدر الإشارة أن الجهاز المعاون لميكالي يضم كلا من: تياجو المدرب العام وعادل مصطفي المدرب وسيد السويركي مدرب الحراس ومحمود حرب المدير الإداري ود.ليوناردو مخطط الأحمال وجواو محلل الأداء ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ود.صلاح عاشور أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي ومحمد أحمد عبد الحكيم  وأحمد شوقي للتدليك وعيد سليمان وعلاء سعيد للمهمات.

زيادة الفاعلية الهجومية للفريق

ويسعى ميكالي خلال التدريبات التى يستضيفها ملعب نادى النادى التابع لوزارة الشباب والرياضة، لزيادة الفاعلية الهجومية، وكيفية الوصول إلى مرمي المنافس من أقصر طريق، شرط الالتزام الكامل بالجمل الفنية والفكر الخططى له، وتعليمات حول كيفية  استعادة الكرة من المنافس بشكل سريع.

28 لاعبا في معسكر المنتخب الأولمبي

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، أمس الأحد، أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفريق، وضمت قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر نوفمبر 28 لاعبا، هم: 

٢٨ لاعبا في معسكر المنتخب الأولمبي، فيتو

معسكر بدون وديات

وحتى الآن سيكتفي البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، بتدريبات بدنية وفنية فقط خلال المعسكر، بعد أن فشلت محاولات اتحاد الكرة في توفير مباريات ودية للفريق. 

وكان اتحاد الكرة قد خاطب العديد من المنتخبات لمواجهة المنتخب الأولمبي وديًا إلا أن كافة المنتخبات اعتذرت بسبب اتفاقها على مباريات شهر نوفمبر.

أمريكا تعتذر عن مواجهة المنتخب الأولمبي

وتلقى المنتخب الأولمبي ، في وقت سابق اعتذارًا من نظيره المنتخب الأمريكي عن اللقاء الودي الذي كان من المقرر أن يقام بالقاهرة خلال فترة التوقف الدولية نوفمبر الجاري لظروف خاصة بالطيران خلال هذه الفترة، وطلب المنتخب الأولمبي الأمريكي إقامة المباراة في وقت لاحق.

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