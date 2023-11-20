المنتخب الأولمبي يخوض تدريبات متنوعة، ومظهر ومصطفى يغادران المعسكر (صور)

أدى لاعبو المنتخب الأولمبي اليوم تدريبات متنوعة تحت قيادة البرازيلى روجيرو ميكالى المدير الفني وذلك خلال المعسكر الجاري بالعاصمة الإدارية ضمن برنامج إعداد المنتخب للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

مغادرة الثنائي المحترف

وشهد معسكر المنتخب الأولمبي مغادرة الثنائي المحترف بلال مظهر مهاجم باناثينايكوس، ومصطفى اشرف لاعب بورسيا مونشنجلادباخ بعد تدريب اليوم فى طريق العودة للانضمام إلى أنديتهم، وقد أنهى محمود حرب المدير الإداري كافة الترتيبات الخاصة بسفر اللاعبين فى إطار الاتفاق المسبق مع إدارة الناديين على موعد العودة.

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إصابة حسام عبد المجيد

وشهد مران المنتخب الأولمبي أمي الأحد، إصابة حسام عبد المجيد فى الأنف خلال إحدى الكرات المشتركة، وأجرى له د. طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي الإسعافات الأولية وطمأن الجهاز الفني واللاعبين عليه.

وتقرر إجراء أشعة على اللاعب لزيادة الاطمئنان عليه بناء على توجيهات الجهاز الطبي.. ورافق اللاعب لإجراء الأشعة كل من: د.صلاح عاشور أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي، وأحمد شوقي أخصائي التدليك.



تعديل موعد مران المنتخب الأولمبي

على صعيد متصل قرر ميكالى المدير الفني للمنتخب تعديل برنامجه التدريبي اليوم حيث بدأه مبكرا فى تمام الساعة الثالثة والنصف بدلا من السادسة مساء وذلك لمتابعة مباراة المنتخب الأول مع سيراليون فى تصفيات كأس العالم.

الجهاز المعاون لميكالي

وتجدر الإشارة أن الجهاز المعاون لميكالي يضم كلا من: تياجو المدرب العام وعادل مصطفي المدرب وسيد السويركي مدرب الحراس ومحمود حرب المدير الإداري ود.ليوناردو مخطط الأحمال وجواو محلل الأداء ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ود.صلاح عاشور أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي ومحمد أحمد عبد الحكيم وأحمد شوقي للتدليك وعيد سليمان وعلاء سعيد للمهمات.

زيادة الفاعلية الهجومية للفريق

ويسعى ميكالي خلال التدريبات التى يستضيفها ملعب نادى النادى التابع لوزارة الشباب والرياضة، لزيادة الفاعلية الهجومية، وكيفية الوصول إلى مرمى المنافس من أقصر طريق، شرط الالتزام الكامل بالجمل الفنية والفكر الخططى له، وتعليمات حول كيفية استعادة الكرة من المنافس بشكل سريع.

28 لاعبا في معسكر المنتخب الأولمبي

واستدعى الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، 28 لاعبا للمشاركة في معسكر للفريق بالعاصمة الإدارية الجديدة.

معسكر بدون وديات

وحتى الآن سيكتفي البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، بتدريبات بدنية وفنية فقط خلال المعسكر، بعد أن فشلت محاولات اتحاد الكرة في توفير مباريات ودية للفريق.

وكان اتحاد الكرة قد خاطب العديد من المنتخبات لمواجهة المنتخب الأولمبي وديًا إلا أن كافة المنتخبات اعتذرت بسبب اتفاقها على مباريات شهر نوفمبر.

أمريكا تعتذر عن مواجهة المنتخب الأولمبي

وتلقى المنتخب الأولمبي ، في وقت سابق اعتذارًا من نظيره المنتخب الأمريكي عن اللقاء الودي الذي كان من المقرر أن يقام بالقاهرة خلال فترة التوقف الدولية نوفمبر الجاري لظروف خاصة بالطيران خلال هذه الفترة، وطلب المنتخب الأولمبي الأمريكي إقامة المباراة في وقت لاحق.