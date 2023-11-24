المنتخب الأولمبي، ميكالي يقرر تأجيل إجازته والحصول عليها في هذا الموعد

المنتخب الأولمبي، كشف مصدر باتحاد الكرة المصري، أن البرازيلي روجيرو ميكالي، كان مقررا أن يغادر إلى موطنه في البرازيل لقضاء أجازة مع أسرته، عقب انتهاء معسكر الفريق الذي اختتم مؤخرا في العاصمة الإدارية، إلا أن الخواجة قرر إرجاء السفر وأجل أجازته للحصول عليها مع احتفالات الكريسماس في شهر ديسمبر المقبل.

أضاف المصدر في تصريحات لفيتو، أنه علم أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، قرر أيضا تأجيل أجازته على أن يحصل عليها بالتزامن مع أعياد الكريسماس، على أن يعود إلى القاهرة في الأول من يناير المقبل، إستعدادا لمعسكر الفراعنة الذي يجهز الفريق لبطولة أمم أفريقيا للكبار “كوت ديفوار 2024”.

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روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، فيتو

دورتين وديتين تجهزان المنتخب الأولمبي لأولمبياد باريس

كشف محمود حرب، مدير منتخب مصر الأولمبي، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، يعمل بشكل مستمر من أجل إعداد الفراعنة الصغار بشكل جيد لـأولمبياد باريس 2024، خاصة أنه يطمح لتحقيق ميدالية أولمبية وليس مجرد الظهور الجيد في البطولة.

أضاف محمود حرب في تصريحات خاصة لـ فيتو: المنتخب الأولمبي المصري تلقى دعوة مبدئية للمشاركة في بطولة غرب آسيا الودية خلال التوقف الدولي في شهر مارس المقبل، وأن المدير الفني ميكالي وافق على المشاركة في الدورة.

بطولة غرب آسيا

وأوضح حرب، أن “البطولة تشهد مشاركة ثمانية منتخبات من مختلف القارات، ولكن حتى الآن لم يتحدد الدولة المستضيفة لها وهوية المنتخبات المشاركة فيها، إلا أنها بالطبع ستوفر إحتكاك جيدا للفريق قبل أولمبياد باريس، المقرر انطلاقها في شهر يوليو المقبل”.

بطولة تولون الودية بفرنسا

وأكمل مدير المنتخب الأولمبي، أن الفريق سيشارك أيضا في بطولة تولون الودية بفرنسا للمنتخبات الأولمبية، المقرر إقامتها في شهر يونيو المقبل، والتي تشهد مشاركة أغلب المنتخبات التي تأهلت بالفعل للأولمبياد.

غموض معسكر المنتخب الأولمبي في يناير

وحول إمكانية إقامة معسكر تدريبي وخوض مباريات ودية لمنتخب مصر الأولمبي، خلال مشاركة المنتخب الأول في بطولة أمم أفريقيا بشهر يناير المقبل، أجاب محمود حرب بأن شهر يناير لن يشهد توقف دولي، إلا في قارة أفريقيا التي تشهد بطولة أمم أفريقيا للكبار، وبالتالي سيكون من الصعب إيجاد منتخبات أولمبية مستعدة لمواجهة المنتخب الأولمبي في يناير.

وأكد مدير المنتخب الأولمبي، نحاول إقامة معسكر تدريبي في يناير المقبل أثناء بطولة الأمم الأفريقية، إلا أن الأمر لم يتأكد بعد، خاصة أن هذه الفترة ستشهد إقامة بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، وسيكون من الصعب أن تتخلى الأندية عن لاعبيها الدوليين للمشاركة في معسكر المنتخب الأولمبي، ولكن الأمور ستتضح بشكل أفضل عقب الجلسة التي ستجمع روجيرو ميكالي مع محمد بركات المشرف على المنتخب الأولمبي.

ختام معسكر المنتخب الأولمبي بالعاصمة الإدارية

واختتم المنتخب الأولمبي الثلاثاء الماضي معسكره التدريبي بالعاصمة الإدارية، والذي أقيم خلال أجندة نوفمبر الجاري

وشهد اليوم الأخير بمعسكر المنتخب الأولمبي فى بالعاصمة الإدارية مباراة ودية بين لاعبي المنتخب تم خلالها تقسيمهم إلى فريقين بالأحمر والأبيض، ونجح الفريق الأحمر فى الفوز على الفريق الأبيض بهدف نظيف أحرزه المهاجم اسامة فيصل فى الشوط الأول وألغى حكم المباراة هدفا للفريق الأبيض أحرزه حسام أشرف.

مباراة قوية بين لاعبي المنتخب الأولمبي

جاءت المباراة قوية وحافلة بالندية من اللاعبين واستفاد منها الجميع واختتم بها المنتخب معسكره الذى انطلق يوم 13 نوفمبر بالعاصمة الإدارية واستضافت قلعة نادى النادى أحد أبرز ثمار الجمهورية الجديدة تدريبات المنتخب وجاء المعسكر نموذجيا فى إطار استعدادات المنتخب للمشاركة فى دورة الألعاب الإفريقية باريس 2024.

28 لاعبا في معسكر المنتخب الأولمبي

واستدعى الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، 28 لاعبا للمشاركة في معسكر الفريق بالعاصمة الإدارية الجديدة.

معسكر بدون وديات

ويكتفي البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، بتدريبات بدنية وفنية فقط خلال المعسكر، بعد أن فشلت محاولات اتحاد الكرة في توفير مباريات ودية للفريق.

وكان اتحاد الكرة قد خاطب العديد من المنتخبات لمواجهة المنتخب الأولمبي وديًا إلا أن كافة المنتخبات اعتذرت بسبب اتفاقها على مباريات شهر نوفمبر.