المنتخب الأولمبي يختتم معسكره بالعاصمة الإدارية بخوض ودية قوية (صور)

المنتخب الأولمبي، شهد اليوم الأخير بمعسكر المنتخب الأولمبي فى بالعاصمة الإدارية مباراة ودية بين لاعبي المنتخب تم خلالها تقسيمهم إلى فريقين بالأحمر والأبيض، ونجح الفريق الأحمر فى الفوز على الفريق الأبيض بهدف نظيف أحرزه المهاجم اسامة فيصل فى الشوط الأول وألغى حكم المباراة هدفا للفريق الأبيض أحرزه حسام أشرف.

تشكيل الفريقين في ودية المنتخب الأولمبي

ضم تشكيل المباراة بالنسبة للفريق الاحمر كلا من: حمزه علاء فى حراسة المرمي.. واحمد عيد وعمر فايد ومحمد طارق ومحمد حمدي ومحمد شحاته واحمد كوكا ومحمود صابر واحمد نادر حواش واحمد قطة واسامة فيصل.

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بينما ضم تشكيل الفريق الأبيض كل من: على الجابري فى حراسة المرمي..وكريم الدبيس واحمد حسام ويوسف صابر واحمد محمود واحمد فوزى وميسي وعمر الساعى وزياد فرج وعلى فرج وحسام اشرف.

مباراة قوية بين لاعبي المنتخب الأولمبي

جاءت المباراة قوية وحافلة بالندية من اللاعبين واستفاد منها الجميع واختتم بها المنتخب معسكره الذى انطلق يوم 13 نوفمبر بالعاصمة الإدارية واستضافت قلعة نادى النادى أحد أبرز ثمار الجمهورية الجديدة تدريبات المنتخب وجاء المعسكر نموذجيا فى إطار استعدادات المنتخب للمشاركة فى دورة الألعاب الإفريقية باريس 2024.

تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي

يقود المنتخب الأولمبي جهاز فني يضم كلا من: ميكالى المدير الفني وتياجو المدرب العام وعادل مصطفي المدرب وسيد السويركي مدرب الحراس ومحمود حرب المدير الادارى وليونياردو مدرب الأحمال وجواو ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي ود.صلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل ومحمد عبد الحكيم واحمد شوقي للتأهيل وعيد سليمان وعلاء سعيد للمهمات.

مغادرة الثنائي المحترف

وشهد معسكر المنتخب الأولمبي مغادرة الثنائي المحترف بلال مظهر مهاجم باناثينايكوس، ومصطفى اشرف لاعب بورسيا مونشنجلادباخ بعد تدريب اليوم فى طريق العودة للانضمام إلى أنديتهم، وقد أنهى محمود حرب المدير الإداري كافة الترتيبات الخاصة بسفر اللاعبين فى إطار الاتفاق المسبق مع إدارة الناديين على موعد العودة.

إصابة حسام عبد المجيد

وشهد مران المنتخب الأولمبي الأحد الماضي، إصابة حسام عبد المجيد فى الأنف خلال إحدى الكرات المشتركة، وأجرى له د. طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي الإسعافات الأولية وطمأن الجهاز الفني واللاعبين عليه.

وتقرر إجراء أشعة على اللاعب لزيادة الاطمئنان عليه بناء على توجيهات الجهاز الطبي.. ورافق اللاعب لإجراء الأشعة كل من: د.صلاح عاشور أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي، وأحمد شوقي أخصائي التدليك.

28 لاعبا في معسكر المنتخب الأولمبي

واستدعى الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، 28 لاعبا للمشاركة في معسكر للفريق بالعاصمة الإدارية الجديدة.

معسكر بدون وديات

وحتى الآن سيكتفي البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، بتدريبات بدنية وفنية فقط خلال المعسكر، بعد أن فشلت محاولات اتحاد الكرة في توفير مباريات ودية للفريق.

وكان اتحاد الكرة قد خاطب العديد من المنتخبات لمواجهة المنتخب الأولمبي وديًا إلا أن كافة المنتخبات اعتذرت بسبب اتفاقها على مباريات شهر نوفمبر.

أمريكا تعتذر عن مواجهة المنتخب الأولمبي

وتلقى المنتخب الأولمبي ، في وقت سابق اعتذارًا من نظيره المنتخب الأمريكي عن اللقاء الودي الذي كان من المقرر أن يقام بالقاهرة خلال فترة التوقف الدولية نوفمبر الجاري لظروف خاصة بالطيران خلال هذه الفترة، وطلب المنتخب الأولمبي الأمريكي إقامة المباراة في وقت لاحق.