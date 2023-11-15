الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رياضة

ميكالي خلال لقاء أشرف صبحي وجمال علام: هدفنا ميدالية أولمبية ومنبهر بنهضة مصر الرياضية

ميكالي، فيتو
ميكالي، فيتو

استقبل جمال علام، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، اليوم، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في معسكر المنتخب الأوليمبي الجاري في العاصمة الإدارية الجديدة ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.


وفور وصول الوزير، عقد اجتماعا مثمرا مع البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي في حضور جمال علام رئيس اتحاد الكرة، اطمأن خلاله وزير الشباب والرياضة على آخر ترتيبات المنتخب واستمع إلى رأي المدرب البرازيلى في معسكر العاصمة الإدارية الجديدة.

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تصريحات ميكالي 

وكشف ميكالي  للوزير وعلام عن انبهاره الشديد بما شاهده من منشآت رياضية عملاقة وملاعب مجهزة في مدينة مصر للألعاب الأولمبية العالمية، وقال حرفيا: لم أكن أتخيل هذا السحر والجمال والعظمة وغيرها من الصفات الحضارية  التي تؤكد أن مصر الجديدة قادرة على استضافة الأولمبياد وأي أحداث رياضية ضخمة، تحية كبيرة جدا إلى القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة.

 

 


وتابع ميكالي قائلا: أنتم في الجمهورية الجديدة تمتلكون بنية تحتية رياضية ومنشآت شبابية تتفوق على البرازيل، أنا شخصيا أبهرتني هذه النهضة الرياضية والشبابية والإنشائية، وتحية إلى د.أشرف صبحي لأنه وزير نموذجي بمعنى الكلمة نجده دائما داعما ومساندا لنا ويعيش أحلامنا، هدفنا إحراز ميدالية أولمبية في باريس، مؤكدا أن اتحاد الكرة برئاسة الأستاذ جمال علام ومعه الكابتن محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب وكل أفراد المجلس يساعدون ويدعمون المنتخب بقوة.

 

 


ومن جانبه، أكد د.أشرف صبحي فى كلامه للمدرب البرازيلي أن العاصمة الإدارية الجديدة هي واحدة من أبرز المدن المصرية التى تجسد عظمة الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مشددا على أن الدولة المصرية الحديثة فكرها ينصب فى بناء الحاضر والمستقبل معا..بينما أكد جمال علام روعة المشهد في العاصمة الإدارية الجديدة مشيدا بإنجازات مصر التى تخطو بثبات نحو تنمية شاملة وتعيش سنوات من الازدهار.
 

 

وبعد ذلك التقى د.أشرف صبحي وجمال علام مع الجهاز الفني بالكامل واللاعبين واستمع الوزير  لهم ووعدهم بمزيد  من الدعم والمساندة من أجل تحقيق حلم إحراز ميدالية فى أولمبياد باريس، ووجه الوزير  للاعبين  التحية على النتائج المبهرة التى حققوها فى المرحلة الماضية خاصة الظهور اللافت للأنظار فى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التى أقيمت بالمغرب. 
ومن المقرر أن يرتب محمود حرب المدير الإداري للمنتخب جولة فى العاصمة الإدارية لزيارة كافة معالمها الرياضية مع الجهاز الفني واللاعبين بناء على رغبة ميكالي.

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جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي معسكر المنتخب الاوليمبي تصريحات ميكالي

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