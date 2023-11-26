معسكر المنتخب الأولمبي في يناير مهدد بالإلغاء

المنتخب الأولمبي، أصبح معسكر منتخب مصر الأولمبي، الذي يخطط البرازيلي روجيرو ميكالي لإقامته في شهر يناير المقبل، بالتزامن مع معسكر المنتخب الوطني الأول، مهددا بالإلغاء، بسبب قرار لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، بتخصيص هذه الفترة الزمنية لإقامة مباريات النسخة الثالثة من بطولة كأس الرابطة.

وينطلق معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم يوم 3 يناير المقبل، استعدادا لبطولة أمم أفريقيا للكبار "كوت ديفوار 2024" التي تنطلق أحداثها يوم 13 يناير في كوت ديفوار.

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توقف الدوري بسبب المنتخب الأول

وكان البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، يخطط لاستغلال فترة توقف الدوري الممتاز التي تبدأ يوم 3 يناير، من أجل إقامة معسكر تدريبي للفريق في إطار تحضيراته لأولمبياد باريس 2024، إلا أن رغبته اصطدمت بقرار رابطة الأندية، التي حددت في وقت سابق تخصيص الفترة من 3 يناير إلى 11 فبراير لإقامة بطولة كأس الرابطة في نسختها الثالثة، خاصة أن فترة التوقف المذكورة ستشهد مشاركة المنتخب الأول في بطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار.

مران المنتخب الأولمبي في معسكر بالعاصمة الإدارية، فيتو

إنشغال اللابين ببطولة كأس الرابطة

وتكمن أزمة المنتخب الأولمبي في إقامة معسكره التدريبي أثناء فترة توقف الدوري الممتاز في شهر يناير المقبل، بأن لاعبي المنتخب الأولمبي سيكونوا منشغلين بالمشاركة مع أنديتهم في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، وسيكون من الصعب موافقة الأندية علي التخلي عن لاعبيها الدوليين للمشاركة في معسكر المنتخب الأولمبي، الذي سيخلو أيضا من المباريات الودية الدولية حتى ألان.

كشف محمود حرب، مدير منتخب مصر الأولمبي، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، يعمل بشكل مستمر من أجل إعداد الفراعنة الصغار بشكل جيد لـأولمبياد باريس 2024، خاصة أنه يطمح لتحقيق ميدالية أولمبية وليس مجرد الظهور الجيد في البطولة

أضاف محمود حرب في تصريحات خاصة لـ فيتو: المنتخب الأولمبي المصري تلقى دعوة مبدئية للمشاركة في بطولة غرب آسيا الودية خلال التوقف الدولي في شهر مارس المقبل، وأن المدير الفني ميكالي وافق على المشاركة في الدورة.

بطولة غرب آسيا

وأوضح حرب، أن “البطولة تشهد مشاركة ثمانية منتخبات من مختلف القارات، ولكن حتى الآن لم يتحدد الدولة المستضيفة لها وهوية المنتخبات المشاركة فيها، إلا أنها بالطبع ستوفر إحتكاك جيدا للفريق قبل أولمبياد باريس، المقرر انطلاقها في شهر يوليو المقبل”.

بطولة تولون الودية بفرنسا

وأكمل مدير المنتخب الأولمبي، أن الفريق سيشارك أيضا في بطولة تولون الودية بفرنسا للمنتخبات الأولمبية، المقرر إقامتها في شهر يونيو المقبل، والتي تشهد مشاركة أغلب المنتخبات التي تأهلت بالفعل للأولمبياد.

ختام معسكر المنتخب الأولمبي بالعاصمة الإدارية

واختتم المنتخب الأولمبي الأسبوع الماضي معسكره التدريبي بالعاصمة الإدارية، والذي أقيم خلال أجندة نوفمبر الجاري

وشهد اليوم الأخير بمعسكر المنتخب الأولمبي فى بالعاصمة الإدارية مباراة ودية بين لاعبي المنتخب تم خلالها تقسيمهم إلى فريقين بالأحمر والأبيض، ونجح الفريق الأحمر فى الفوز على الفريق الأبيض بهدف نظيف أحرزه المهاجم اسامة فيصل فى الشوط الأول وألغى حكم المباراة هدفا للفريق الأبيض أحرزه حسام أشرف.

مباراة قوية بين لاعبي المنتخب الأولمبي

جاءت المباراة قوية وحافلة بالندية من اللاعبين واستفاد منها الجميع واختتم بها المنتخب معسكره الذى انطلق يوم 13 نوفمبر بالعاصمة الإدارية واستضافت قلعة نادى النادى أحد أبرز ثمار الجمهورية الجديدة تدريبات المنتخب وجاء المعسكر نموذجيا فى إطار استعدادات المنتخب للمشاركة فى دورة الألعاب الإفريقية باريس 2024.

معسكر بدون وديات

وايكتفي البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، بتدريبات بدنية وفنية فقط خلال المعسكر، بعد أن فشلت محاولات اتحاد الكرة في توفير مباريات ودية للفريق.

وكان اتحاد الكرة قد خاطب العديد من المنتخبات لمواجهة المنتخب الأولمبي وديًا إلا أن كافة المنتخبات اعتذرت بسبب اتفاقها على مباريات شهر نوفمبر.