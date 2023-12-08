الجمعة 08 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

بطريركية الأرمن الأرثوذكس فى مصر تحث أبناءها على المشاركة الفاعلة بالانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة المصرية، فيتو

ناشدت بطريركية الأرمن الأرثوذكس فى مصر المصريين الأرمن ضرورة المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية.

بيان بطريركية الأرمن الأرثوذكس 

أصدرت بطريركية الأرمن الأرثوذكس في مصر بيانا على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" جاء فيه: "مناشدة من بطريركية الأرمن الأرثوذكس بمصر لأبنائها المصريين الأرمن بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية القادمة والقيام بواجبهم الانتخابي والوطني نحو وطنهم مصر". 

بيان بطريركية الأرمن الأرثوذكس، فيتو

وتنطلق انتخابات الرئاسة المصرية في الداخل أيام (10، 11، 12) ديسمبر الجاري.

Advertisements

استعلامات الهيئة الوطنية للانتخابات

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات الاستعلام عن مقار لجان الاقتراع للناخبين للتصويت في الانتخابات الرئاسية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات، باستخدام الرقم القومي للناخب وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.

ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي من خلال هذا الرابط .

لجان الوافدين فى الانتخابات الرئاسية

من ناحية أخرى، خصصت الهيئة الوطنية للانتخابات لجان للوافدين للناخبين المتواجدين في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، للتيسير عليهم في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وحددت المادة 33 من قانون الانتخابات الرئاسية، للناخبين الذين لهم حق الانتخاب وفقا للقانون، بالإدلاء بأصواتهم في غير محل إقامتهم حال تواجدوا في محافظة أخرى أثناء أيام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية.

اقرأ أيضا: 

ضوابط إعلان نتائج انتخابات الرئاسة المصرية

 وتضمنت المادة أنه “يجوز للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يدلى بصوته أمام أي لجنة من لجان الاقتراع المختصة في المحافظة التي يتواجد فيها وفق الضوابط التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات”. 

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري. 

السيسي يدعو المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ليختاروا من يصلح

قانون الانتخابات الرئاسية، عقوبة إجبار شخص والتدخل في اختياراته بانتخابات الرئاسة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

 

بطريركية الأرمن الاورثوذوكس مصر المصريين الأرمن انتخابات الرئاسة المصرية الأرمن الهيئة الوطنية للانتخابات لجان للوافدين الأرمن الاورثوذوكس

مواد متعلقة

رئيس عمال مصر يدلي بصوته الأحد المقبل في الانتخابات الرئاسية بالتجمع الأول

650 مدرسة بالبحيرة تستعد لاستقبال الانتخابات الرئاسية (صور)

تدشين حملة «بشبابها» في أسيوط للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات

التنسيقية: نتائج انتخابات الرئاسة ونسب المشاركة أرشيف للديمقراطية المصرية

الأكثر قراءة

طقس الغد، أمطار متوسطة على هذه المناطق

بايدن يحدد لإسرائيل موعد نهاية حرب غزة

أسعار الأسماك اليوم، 290 جنيهًا أعلى سعر لسمك موسى في سوق العبور

الفنان أحمد حلمي يتلقى العزاء في شقيقه ببنها (صور)

الحظ يعاند الأهلي ويتعادل سلبيا أمام شباب بلوزداد في الشوط الأول (صور)

الأهلي يتعادل سلبيا أمام شباب بلوزداد بعد مرور 15 دقيقة (صور)

الأهلي يبحث عن هدفه الأول في مرمى شباب بلوزداد بعد مرور 30 دقيقة (صور)

حسين لبيب يصل الإمارات لحضور قمة الزمالك والأهلي في سوبر اليد

Advertisements

منوعات

المزيد

7 مزايا يحصل عليها الطالب عند الالتحاق بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

الذكاء الاصطناعي يقود أحدث دراجة

مشروع جديد للمرشح للأوسكار، صديق جيجي حديد يعمل على عربة طعام

توقعات الأبراج اليومية، السبت 9-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 8-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة 8-12-2023

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 8-12-2023 بالأسواق

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 8-12-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

أفضل 10 أفلام أمريكية في 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الثعلب في المنام وعلاقته بالتخلص من المشكلات والعراقيل

10 أعمال تنجيك من عذاب القبر فاحرص عليها

تفسير حلم القط الأبيض في المنام وعلاقته بالأزمات وتدبير المكائد

المزيد
الجريدة الرسمية