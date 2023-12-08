بطريركية الأرمن الأرثوذكس فى مصر تحث أبناءها على المشاركة الفاعلة بالانتخابات الرئاسية

ناشدت بطريركية الأرمن الأرثوذكس فى مصر المصريين الأرمن ضرورة المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية.

بيان بطريركية الأرمن الأرثوذكس

أصدرت بطريركية الأرمن الأرثوذكس في مصر بيانا على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" جاء فيه: "مناشدة من بطريركية الأرمن الأرثوذكس بمصر لأبنائها المصريين الأرمن بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية القادمة والقيام بواجبهم الانتخابي والوطني نحو وطنهم مصر".

بيان بطريركية الأرمن الأرثوذكس، فيتو

وتنطلق انتخابات الرئاسة المصرية في الداخل أيام (10، 11، 12) ديسمبر الجاري.

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استعلامات الهيئة الوطنية للانتخابات

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات الاستعلام عن مقار لجان الاقتراع للناخبين للتصويت في الانتخابات الرئاسية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات، باستخدام الرقم القومي للناخب وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.

ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي من خلال هذا الرابط .

لجان الوافدين فى الانتخابات الرئاسية

من ناحية أخرى، خصصت الهيئة الوطنية للانتخابات لجان للوافدين للناخبين المتواجدين في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، للتيسير عليهم في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وحددت المادة 33 من قانون الانتخابات الرئاسية، للناخبين الذين لهم حق الانتخاب وفقا للقانون، بالإدلاء بأصواتهم في غير محل إقامتهم حال تواجدوا في محافظة أخرى أثناء أيام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية.

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وتضمنت المادة أنه “يجوز للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يدلى بصوته أمام أي لجنة من لجان الاقتراع المختصة في المحافظة التي يتواجد فيها وفق الضوابط التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات”.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

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