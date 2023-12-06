تعرف على لجنة ورقم السيسي في انتخابات الرئاسة 2024

من المقرر أن يدلي الرئيس عبدالفتاح السيسي بصوته في اللجنة الفرعية رقم 9 بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة بجوار نفق الميرغني إذ يحمل السيسي رقم 3321 في كشوف الناخبين.

ووفقا للرقم القومي 25411190101716 الخاص بالرئيس السيسي فله حق الانتخاب في:

مدرسة الشهيد مصطفى يسرى ابو عميرة - محافظة القاهرة - قسم مصر الجديدة

- رقم اللجنة الفرعية 9 - كما يحمل الرئيس السيسي رقم 3321 في الكشوف الانتخابية

اللقاءات والمؤتمرات الجماهيرية الحاشدة

وفي السياق تواصل اللقاءات والمؤتمرات الجماهيرية الحاشدة والمبادرات المتنوعة من الأحزاب والجهات الداعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في عدد من محافظات الجمهورية لدعم المرشح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

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وجاءت أبرز فعاليات الجهات الداعمة للمرشح عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية كالتالي:

حزب حماة الوطن

نظم حزب حماة الوطن بمحافظة المنيا لقاءًا جماهيريًا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة النهضة والانجازات.

- ‏امانة الشئون الصحية المركزية بحزب حماة الوطن تنظم مؤتمرًا حاشدًا دعمًا للمرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة وللتأكيد علي أهمية المشاركة الإيجابية والفعالة في الاستحقاق الرئاسي القادم.

- ‏أمانة محافظة بني سويف بحزب حماة الوطن تنظم مؤتمرًا حاشدًا دعمًا للمرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة 2024 وتشجيع الحضور علي المشاركة في العملية الانتخابية.

- ‏نظمت أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب حماة الوطن مؤتمرًا حاشدًا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

- ‏من محافظة الغربية نظمت أمانة حزب حماة الوطن مؤتمرها الحاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة لاستكمال ما بدأه من إنجازات.

حزب مستقبل وطن

- أمانة محافظة مطروح بحزب مستقبل وطن تعقد مؤتمرا حاشدا لإعلان دعمها الكامل للسيد المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة وذلك بمدينة العلمين.

- ‏ بحضور 15 ألف مواطن من أهالي بورسعيد مستقبل وطن بورسعيد ينظم مؤتمرا جماهيريا حاشدًا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي وحث المواطنين علي المشاركة الايجابية والفعالة في العملية الانتخابية.

- ‏من محافظة سوهاج وبحضور 7 آلاف مواطن من مؤدي المرشح عبد الفتاح السيسي السيسي قام حزب مستقبل وطن بعقد مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

حزب الإصلاح والنهضة

- ضمن فعاليات حملة مصر تختار الرئيس قامت أمانة حزب الاصلاح والنهضة بمحافظة الجيزة بتوعية المواطنين بالشارع لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي والتأكيد على أهمية المشاركة في العملية الانتخابية.

- ‏نظم حزب الاصلاح والنهضة الاسكندرية انفو ديسك يوزع لتوعية المواطنين بمحافظة البحيرة بالمشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة ولدعم المرشح عبد الفتاح السيسي.

- ضمن فعاليات حملة مصر تختار الرئيس قامت أمانة حزب الاصلاح والنهضة بمحافظة شمال سيناء بتوعية المواطنين بالشارع لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي والتأكيد على أهمية المشاركة في العملية الانتخابية.

- ‏ مؤتمرًا جماهيريا حاشدًا للشباب لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والتأكيد علي أهمية المشاركة الايجابية والفعاله في الاستحقاق الرئاسي القادم نظمه حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسوان.

حزب الحرية المصري

- حزب الحرية المصري بالقليوبية ينظم لقاءًا مع مجموعة من الصم والبكم ويستعين بخير إشارة لشرح العملية الانتخابية وحث الحضور علي المشاركة في العملية الانتخابية القادمة.

- ‏ تحت شعار "من أجل مصر والوعي الوطني" نظمت أمانة حزب الحرية المصري بمنطقة المرج بعقد ندوه توعوية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لأستكمال طريق الإنجازات.

النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق

- نظمت النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق مؤتمرا عماليًا حاشدًا بالقاهرة لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي وإبراز ما قدمه المرشح الي مصر والمصريين منذ ثورة 30 يونيو.

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