رغم قرار وتعهدات الشرقية للدخان، ارتفاع أسعار السجائر بالأسواق بعد شهر من الزيادة الرسمية

أسعار السجائر في الأسواق، بالرغم من مرور شهر كامل على إعلان الشركة الشرقية للدخان السعر الرسمي للسجائر، وتعهداتها بتوفير الكميات الملائمة لسد استهلاك المواطنين من السجائر، إلا أنه مازال السوق المصري يعاني من ارتفاع أسعار السجائر.

أسعار علب السجائر الرسمية، فيتو

جولات ميدانية لفيتو على مدار شهر كامل لرصد أسعار السجائر في القاهرة والجيزة

خلال الأيام الماضية بعد إعلان تطبيق أسعار السجائر الجديدة في يوم 8 نوفمبر 2023، وعلى مدار شهر كامل؛ فيتو نظمت جولات ميدانية شملت العديد من مناطق محافظتي القاهرة والجيزة؛ رصدت فيها أسعار السجائر و مدى تطبيق الأسعار الجديدة في الأسواق، وهل طرحت الشركة كميات من السجائر تلائم الاستهلاك لحل الأزمة؟

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أسعار السجائر الرسمية جملة، فيتو

330 جنيهًا فروق أسعار قاروصة السجائر المعلنة الرسمية والمباعة في الأسواق بعد يومين من التطبيق

رصدت فيتو بعد يومين من تطبيق أسعار السجائر الجديدة، تفاوت أسعار السجائر الجملة والقطاعي، ففي الجملة كان هناك فرق في أسعار السجائر الرسمية المباعة في الأسواق، يتراوح الفارق من 262.5 جنيه إلى 330 جنيهًا في القاروصة.

35 جنيهًا فرق سعر سجائر بوكس الرسمية عن المباعة في السوق

ووفقًا للجوالات رصدت فيتو أن المحال والأكشاك لا تبيع السجائر بالسعر الرسمي حتى يوم الجمعة 10 نوفمبر 2023، إذ يوجد فرق في سعر سجائر بوكس بين الرسمي والمباع في الأسواق بنحو 35 جنيهًا، و28 جنيهًا فارق بين سعر السجائر كليوباترا الرسمية المعلنة من الشركة بالمباعة في الأسواق.

سعر السجائر المارلبورو ترتفع لـ 150 جنيها

وخلال الأيام الماضية، ووفقًا لجوالات فيتو لم يختلف الأمر كثيرً، بل تفاقمت أزمة ارتفاع أسعار السجائر في السوق، حيث تراوح سعر سجائر مارلبورو يوم الخميس 18 نوفمير 2023 من 120 إلى 150 جنيهًا.

أسعار السجائر في الأسواق، فيتو

12 جنيهًا فرق السعر الرسمي للسجائر والأسعار بالأسواق

وخلال يوم 8 ديسمبر 2023، رصدت فيتو أسعار السجائر في الأسواق، التي مازالت مرتفعة بقيمة تراوحت ما بين 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا، حيث لم يتم تطبيق الأسعار المعلنة من الشركة الشرقية للدخان حتى يومنا هذا.

ارتفاع أسعار السجائر جملة في الأسواق مقارنة بالسعر الرسمي

وعن أسعار السجائر جملة في الأسواق، أي سعر القاروصة وفقًا لجولة فيتو، يوجد ارتفاع في أسعار السجائر تراوح من 113 إلى 190 جنيهًا فارق بين سعر السجائر الرسمية وفي الأسواق، فجاءت أسعار السجائر جملة في السوق كالتالي:

بلغ سعر قاروصة سجائر إل إم أحمر نحو 640 جنيهًا.

بلغ سعر قاروصة سجائر إل إم أزرق نحو 570 جنيهًا.

بلغ سعر قاروصة سجائر وينستون أحمر نحو 540 جنيهًا.

بلغ سعر قاروصة سجائر وينستون أزرق 510 جنيهات.

بلغ سعر قاروصة سجائر اتش بي نحو 275 جنيهًا.

بلغ سعر قاروصة سجائر ميرت نحو 780 جنيهًا.

بلغ سعر قاروصة سجائر البوكس نحو 380 جنيهًا.

بلغ سعر قاروصة سجائر كليوباترا نحو 380 جنيهًا.

بلغ سعر قاروصة سجائر مارلبورو نحو 780 جنيهًا

بلغ سعر قاروصة سجائر البن نحو 345 جنيهًا.

بلغ سعر قاروصة سجائر كابتن بلاك نحو 425 جنيهًا.

بلغ سعر قاروصة سجائر تارجيت نحو 360 جنيهًا.

أسعار السجائر في الأسواق، فيتو

لم يتم تطبيق الأسعار المعلنة من الشركة الشرقية للدخان حتى يومنا هذا

وأكد عدد التجار لـ «فيتو» أنه لم يتم تطبيق الأسعار المعلنة من الشركة الشرقية للدخان حتى يومنا هذا، ويتم التعامل مع تجار الجملة، وبالأخص يتم التعامل مع تجار باب البحر، ومازالت أسعار السجائر مرتفعة، إضافة إلى وجود نقص في السجائر، موضحين أن هناك عددا من أصناف السجائر غير متوفرة في الأسواق، على رأسها إل أم أحمر والميريت.

أسعار السجائر متغيرة يوميًا

وعن أسعار السجائر في الأسواق، أشارو إلى أن أسعار السجائر متغيرة يوميًا، فأسعار السجائر غير ثابتة، وسط حالة من الضبابية بشأن متى ستحل أزمة السجائر في الأسواق، مشيرين إلى أنه خلال أزمة ارتفاع أسعار السجائر كان هناك إقبال كثيف وزيادة في مبيعات بعض الأصناف، منها سجائر إل إم أحمر، ووينستون أحمر وأزرق، وسجائر كليوباترا.

أزمة ارتفاع أسعار السجائر كانت السبب في اتجاه بعض الناس إلى الأرخص سعرًا

وأضافوا أن خلال أزمة ارتفاع أسعار السجائر اتجه بعض الناس إلى الأرخص سعرًا، فيما لم يستطع البعض تغير السجائر المفضلة لهم.

أسعار السجائر في الأسواق، فيتو

أسعار السجائر في الأسواق

ووفقًا لجولة فيتو جاءت أسعار السجائر في الأسواق، كالتالي:

بلغ سعر علبة سجائر إل إم أحمر نحو 70 جنيهًا.

بلغ سعر علبة سجائر إل أم أ زرق نحو 60 جنيهًا.

بلغ سعر علبة سجائر وينستون أحمر نحو 55 جنيهًا.

بلغ سعر علبة سجائر وينستون أزرق نحو 53 جنيهًا.

بلغ سعر علبة سجائر ميريت نحو 80 جنيهًا.

بلغ سعر علبة سجائر مالبورو نحو 80 جنيهًا.

بلغ سعر علبة سجائر بوكس نحو 40 جنيهًا.

بلغ سعر علبة سجائر كليوباترا نحو 40 جنيهًا.

بلغ سعر علبة سجائر كابتن بلاك نحو 50 جنيهًا.

بلغ سعر علبة سجائر تارجيت نحو 40 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر اتش بي نحو 30 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر بن نحو 40 جنيهًا.

أسعار السجائر في الأسواق، فيتو

أسعار السجائر الرسمية بعد إقرار الزيادة

فيما جاءت قائمة أسعار السجائر الرسمية بعد تطبيق الزيادة المعلنة كالتالي:

1- بوكس"10 " بـ 20 جنيهًا

2- كليوباترا كينج سايز 27 جنيهًا

3- كليوباترا سوفت كوين 27 جنيهًا.

4- كليوباترا بوكس أبيض 27 جنيهًا.

5- بوسطن /بلمونت 27 جنيهًا

6- كليوباترا سوبر 27 جنيهًا

7- مونديال أحمر- أزرق - سيلفر 27 جنيهًا.

8- مونديال سويتش "منتول - بلوبيري 27 جنيهًا.

9- كليوباترا بلاك ليبول 27 جنيهًا.

10- ماتوسيان سوبر 27 جنيهًا.

11- فايسروي/ بال مال 42 جنيهًا.

أسعار السجائر في الأسواق، فيتو

قائمة أسعار منتجات فيليب موريس مصر

السعر الرسمي لعبوة ميريت "Merit" بأنواعها 74 جنيها.

السعر الرسمي لعبوة مارلبورو "Marlboro" بأنواعها 69 جنيها.

السعر الرسمي لعبوة مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted" بأنواعها 59 جنيها.

السعر الرسمي لعبوة ال أند إم "L&M" بأنواعها 50 جنيها للعبوة.

السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" بأنواعها 56 جنيها للعبوة.

السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Dimensions" بأنواعها 56 جنيها للعبوة.

السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "TEREA" بأنواعها 56 جنيها للعبوة.

أسعار السجائر الجملة المعلنة رسميًا من الشركة الشرقية للدخان

وحسب أسعار السجائر الجملة المعلنة من الشركة فإن سعر القاروصة كالتالي:

يبلغ سعر السجائر البوكس جملة بنحو 19.95 جنيه للعلبة 10 سجائر، أي أن سعر قاروصة السجائر بوكس التي تحتوي على 10 علب لن تزيد على 195 جنيهًا.

يبلغ سعر سجائر كليوباترا كينج سايز / سوفت كوين/ بوكس/ سوبر/ بلاك ليبول جملة بنحو 26.75 جنيه للعلبة 20 سيجارة، أي أن سعر قاروصة السجائر كليوباترا أو ماتوسيان سوبرأو مونديال التي تحتوي على 10 علب لن تزيد على 267.5 جنيه.

يبلغ سعر سجائر فايسروي/ بال مال جملة بنحو 41.70 جنيه للعلبة 20 سيجارة، أي أن سعر قاروصة السجائر فايسروي / بال مال التي تحتوي على 10 علب لن تزيد على 417 جنيهًا.