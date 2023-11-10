بزيادة تصل لـ 35 جنيهًا عن السعر الرسمي، تعرف على أسعار السجائر في الأسواق

أسعار السجائر في الأسواق، ارتفعت أسعار السجائر في الأسواق، رسميًا وفقًا لما أعلنته الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، حيث بدأ تطبيق الزيادة في أسعار السجائر يوم الأربعاء الماضي؛ الموافق 8 نوفمبر 2023، فهل طبقت الأكشاك والمحلات أسعار السجائر الرسمية؟

أسعار السجائر في الأسواق، فيتو

35 جنيهًا فرق سعر سجائر بوكس الرسمية عن المباعة في السوق

في جولة ميدانية قامت بها «فيتو» لرصد أسعار السجائر في الأسواق، وهل تم تطبيق الأسعار الرسمية، لتكون الإجابة وفقًأ لرصد الأسعار أن بعض المحال والأكشاك لا تبيع السجائر بالسعر الرسمي حتى يوم الجمعة 10 نوفمبر 2023، إذ يوجد فرق في سعر سجائر بوكس بين الرسمي والمباع في الأسواق بنحو 35 جنيهًا.

28 جنيهًا فرق سعر سجائر كليوباترا الرسمي بالمباعة في الأسواق

بمقارنة سعر السجائر كليوباترا الرسمية المعلنة من الشركة بالمباعة في الأسواق وفقًا لجولة «فيتو» فإن هناك فرق سعر يقدر بـ 28 جنيهًا.

أسعار السجائر في الأسواق، فيتو

أسعار السجائر في الأسواق

وجاءت أسعار السجائر في الأسواق، التي رصدتها «فيتو» كالتالي:

بلغ سعر سجائر إل إم أحمر نحو ٧٥ جنيهًا.

بلغ سعر سجائر إل إم أزرق نحو ٧٠ جنيهًا.

بلغ سعر سجائر ترجيت أحمر أو أزرق نحو ٤٠ جنيهًا.

بلغ سعر سجائر كليوباترا نحو ٥٥ جنيهًا.

بلغ سعر سجائر كابتن بلاك نحو ٤٥ جنيهًا.

بلغ سعر سجائر ميرت نحو ٨٨ جنيهًا.

بلغ سعر سجائر بوكس نحو ٥٥ جنيهًا.

بلغ سعر سجائر ونستون أحمر أو أزرق نحو ٦٠ جنيهًا.

بلغ سعر سجائر ونستون أبيض نحو ٥٥ جنيهًا.

أسعار السجائر في الأسواق، فيتو

أسعار السجائر الرسمية بعد إقرار الزيادة

جاءت قائمة أسعار السجائر الرسمية بعد تطبيق الزيادة المعلنة كالتالي:

1- بوكس"10 " بـ 20 جنيهًا

2- كليوباترا كينج سايز 27 جنيهًا

3- كليوباترا سوفت كوين 27 جنيهًا.

4- كليوباترا بوكس أبيض 27 جنيهًا.

5- بوسطن /بلمونت 27 جنيهًا

6- كليوباترا سوبر 27 جنيهًا

7- مونديال أحمر- أزرق - سيلفر 27 جنيهًا.

8- مونديال سويتش "منتول - بلوبيري 27 جنيهًا.

9- كليوباترا بلاك ليبول 27 جنيهًا.

10- ماتوسيان سوبر 27 جنيهًا.

11- فايسروي/ بال مال 42 جنيهًا.

أسعار السجائر في الأسواق، فيتو

أسباب رفع أسعار السجائر

يشار إلى أن هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، أوضح أسباب رفع أسعار السجائر، قائلًا: إن مجلس إدارة الشركة قرر اعتماد زيادة أسعار منتجات السجائر بقيم طفيفة، وأن هذا القرار جاء بعد إعلان تعديلات أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، ولاستيعاب جزء من التكلفة المرتفعة في أسعار مدخلات الإنتاج وتغيير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

الشركة ستلغي عقود التجار أو الموزعين الذي يثبت عدم التزامهم بالأسعار الرسمية للسجائر

وأضاف «أمان» أن الشركة الشرقية للدخان تتعاون مع الجهات الرقابية كافة لإحكام الرقابة على أسعار السجائر في الأسواق، مشيدًا بالدور الذي قامت به الأجهزة الرقابية خلال الفترة الماضية والذي كان له تأثير قوى على خفض الأسعار، مضيفًا أن الشركة ستلغي عقود أي من التجار أو الموزعين الذى يثبت عدم التزامهم بالأسعار الرسمية.

زيادة حجم إنتاج الشركة الشرقية للدخان بهدف زيادة المعروض من أصناف السجائر

وأكد هاني أمان، أن الشركة نجحت في زيادة حجم إنتاجها خلال الفترة الماضية مما سينعكس على زيادة حجم المعروض من مختلف أصناف السجائر والمعسل والسيجار ودخان الشعر، مما يسهم في تحقيق انضباط في الأسعار جنبًا إلى جنب مع الحملات الرقابية على الأسواق، وقد أثمر ذلك عن تراجع الأسعار بالسوق الموازية.

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