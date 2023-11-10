بزيادة 330 جنيهًا عن السعر الرسمي، تعرف على أسعار قاروصة السجائر بالأسواق

أسعار السجائر الجملة في الأسواق، مضى يومين على تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار السجائر في الأسواق، حيث حذرت الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» في بيانها الرسمي؛ التجار أو الموزعين لمنتجات السجائر؛ أنها ستتخد إجراء فسخ التعاقد مع من يثبت عدم التزامه بالأسعار الرسمية للسجائر عند البيع.

أسعار السجائر جملة في الأسواق، فيتو

أسعار السجائر المعلنة رسميًا غير مطبقة في محلات هذه المنطقة الشهيرة

وفي جولة ميدانية قامت بها «فيتو» في أحد أشهر الشوارع التي يباع فيها السجائر جملة وتحديدًا في منطقة وسط القاهرة، أن أسعار السجائر المعلنة رسميًا غير مطبقة في محلات هذه المنطقة الشهيرة.

تباين أسعار الصنف الواحد من السجائر من محل إلى أخر

يضاف إلى أن «فيتو» رصدت خلال الجولة تباين أسعار الصنف الواحد من السجائر من محل إلى آخر، فضلًا عن وجود أصناف غير معروفة، إلى جانب عدم وجود بعض أصناف السجائر الشهيرة.

أسعار السجائر جملة في الأسواق، فيتو

أسعار السجائر الجملة في الأسواق المخالفة للسعر الرسمية

بلغ سعر قاروصة سجائر مانشستر نحو ٢٧٠ جنيهًا.

تراوح سعر قاروصة سجائر بوكس من ٤٩٠ إلى ٥٢٥ جنيهًا.

بلغ سعر قاروصة سجائر Lm أزرق من ٧٠٠ إلى٧٣٠ جنيهًا.

بلغ سعر قاروصة سجائر Lm أحمر من ٧٦٠ إلى ٧٨٠ جنيهًا.

وتراوح سعر قاروصة سجائر كليوباترا أو السوبر من 500 جنيه إلى ٥٣٠ جنيهًا.

تراوح سعر كيس الفلتر من ٣٥ إلى ٧٥ جنيهًا.

تراوح سعر تبغ سائب شركات متنوعة (وزن ١/٨ كيلو) من ٥٠إلى ٨٥ جنيهًا.

تراوحت أسعار سجائر صيني أنواع من ٢٠ جنيهًا للعلبة إلى 40 جنيهًا.

أسعار السجائر الرسمية المعلنة من الشركة بعد الزيادة، فيتو

330 جنيهًا فروق أسعار قاروصة السجائر المعلنة الرسمي والمباعة في الأسواق

وبمقارنة هذه الأسعار؛ بالسعر السجائر الجملة المعلن من شركة الشرقية للدخان، نجد أن هناك فرق في أسعار السجائر الرسمية المباعة في الأسواق، يتراوح الفارق من 262.5 جنيه إلى 330 جنيهًا في القاروصة.

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أسعار السجائر الجملة المعلنة رسميًا من الشركة الشرقية للدخان

وحسب أسعار السجائر الجملة المعلنة من الشركة فإن سعر القاروصة كالتالي:

أسعار السجائر جملة في الأسواق، فيتو

195 جنيهًا سعر قاروصة السجائر البوكس الرسمية

يبلغ سعر السجائر البوكس جملة بنحو 19.95 جنيه للعلبة 10 سجائر، أي أن سعر قاروصة السجائر بوكس التي تحتوي على 10 علب لن تزيد على 195 جنيهًا.

267.5 جنيه سعر قاروصة السجائر كليوباترا أو ماتوسيان الرسمية

يبلغ سعر سجائر كليوباترا كينج سايز / سوفت كوين/ بوكس/ سوبر/ بلاك ليبول جملة بنحو 26.75 جنيه للعلبة 20 سيجارة، أي أن سعر قاروصة السجائر كليوباترا أو ماتوسيان سوبرأو مونديال التي تحتوي على 10 علب لن تزيد على 267.5 جنيه.

417 جنيهًا سعر قاروصة السجائر فايسروي أو بال مال الرسمية

يبلغ سعر سجائر فايسروي/ بال مال جملة بنحو 41.70 جنيه للعلبة 20 سيجارة، أي أن سعر قاروصة السجائر فايسروي / بال مال التي تحتوي على 10 علب لن تزيد على 417 جنيهًا.