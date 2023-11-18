جنون أسعار السجائر بالأسواق.. المارلبورو ترتفع لـ 150 جنيها.. وتاجر يوضح أسباب تفاقم الأزمة

جنون ارتفاع أسعار السجائر في الأسواق، أعلى سعر لعلبة سجائر في الأسواق، كانت من نصيب سجائر مارلبورو في الأكشاك، التي وصل سعرها لـ 150 جنيهًا في بعض المناطق، وفقًا لعدد من التجار الذين أكدوا ارتفاع سعر السجائر مارلبورو لتتراوح من 120 إلى 150 جنيهًا.

أسعار السجائر في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار السجائر بنسبة تخطت الـ 100% مع مرور 11 يومًا على إعلان الأسعار الرسمية

بالرغم من مرور 11 يومًا على تطبيق الزيادة الرسمية في أسعار السجائر التي أقرتها الشركة الشرقية للدخان، وتبعتها إعلان شركات أخرى زيادة أسعارها، حيث انتظر المواطنون زيادة المعروض من كميات السجائر، وضبط السوق الذي عانى لشهور من تفاوت أسعار السجائر وارتفاع سعرها لنسب تخطت 100% مقارنة بالسعر الرسمي.

أسعار السجائر في الأسواق، فيتو

جولة لرصد حالة السوق وهل تم تطبيق أسعار السجائر الرسمية؟

في جولة ميدانية «فيتو» قامت بها لرصد أسعار السجائر في الأسواق، وهل تم البيع بالسعر الرسمي المعلن من الشركة بعد الزيادة، وهل تضاعفت الكميات المطروحة من السجائر في السوق، وما هي أسباب تفاوت وارتفاع أسعار السجائر في السوق؟

الشركة قللت نسبة الحصص المعتادة لأكشاك فاضطروا إلى اللجوء للتجار الكبار

يقول صاحب كشك سجائر لـ «فيتو» إن أسعار السجائر متفاوتة في السوق بسبب قلة المعروض من بعض الأصناف، خاصة وأن الشركة قللت نسبة الحصص المعتادة لأكشاك، فاضطر أصحاب الأكشاك الصغيرة إلى الشراء من تجار الجملة والتوزيع، الذين كانت لديهم القدرة المالية في وقت سابق على شراء كميات كبيرة من السجائر وتخزينها مع علمهم المسبق أن أسعارها سترتفع.

التجار الكبار قاموا بتخزين السجائر قبل بداية المشكلة لهذا السبب

وأضاف أن أصحاب المحلات الكبيرة أو التجار الكبار والموزعين، يعلمون جيدًا أن الشركة الشرقية للدخان تعلن كل فترة رفع أسعار السجائر، ومع المطالبات بزيادة الضرائب عليها، فكان ارتفاع سعر السجائر أمرًا متوقعًا، وعليه قام التجار والموزعين بتخزين كميات كبيرة من السجائر قبل أن تحدث الأزمة.

فاتورة شراء سجائر جملة بالسعر غير الرسمي، فيتو

قلة طرح الشركة للسجائر أعطى فرصة لخلق سوق سوداء رائجة للسيجارة

وأشار إلى أنه مرت فترة في الشهور الأولى من العام الجاري، وبدأت كميات السجائر المطروحة لأصحاب الأكشاك ومحلات البقالة الصغيرة تقل تدريجيًا، الأمر الذي أعطى فرصة كبيرة للتجار الذي خزنوا كميات السجائر فيما مضى، لاحتكار بيع السجائر بأسعارهم الخاصة، وخلق سوق سوداء رائجة للسيجارة.

تفاقم مشكلة تفاوت أسعار السجائر مع تقليل الشركة للكميات في الأسواق

وقال إن الأمر زاد سوءًا مع عدم تحرك الشركة التي كنا نسمع عن وعودها من خلال الإعلام، لكن على أرض الواقع لم تكن تطرح الكميات المطلوبة لمواجهة السوق السوداء للسجائر، لذلك تفاقمت مشكلة تفاوت أسعار السجائر في الأسواق، فكل تاجر كبير يبيع للتجار للصغار وفقًا لما يريد، فهو المتحكم في أسعار السجائر.

فاتورة شراء سجائر جملة بالسعر غير الرسمي، فيتو

أسعار السجائر في الأسواق

وعن أسعار السجائر في الأسواق، أشار إلى أنها متفاوتة من منطقة إلى أخرى، لكن تتراوح سعر سجائر مارلبورو أحمر من 90 إلى 100 جنيه، إل إم أزرق من 80 إلى 90 جنيهًا، أل أم أحمر غير متوفرة في الأسواق، سجائر بوكس وكليوباترا بسعر 55 جنيهًا، تارجت أحمر أو أزرق بسعر 42 جنيهًا، سجائر سوفت بسعر 55 جنيهًا، سجائر مانسيستر بسعر 40 جنيهًا، سجائر مارلبورو أبيض بسعر 90 جنيهًا.



عرض أسعار السجائر جملة من خلال فاتورة الشراء بالأسعار غير الرسمية

وأضاف أن الناس يلقون اللوم على أصحاب الأكشاك، ويتهموننا بأننا السبب في رفع سعر السجائر في السوق، بالرغم من أننا ضحية مثلهم، والدليل على ذلك فاتورة شراء السجائر جملة، التي فيها قاروصة تارجت أحمر/ أزرق بسعر 400 جنيه، قاروصة سجائر كابتن أحمر / أزرق بسعر 430 جنيهًا، قاروصة سجائر إل إم أزرق بسعر 730 جنيهًا.

880 جنيهًا سعر قاروصة مارلبورو أبيض في السوق غير الرسمي

وتابع: تباع قاروصة سجائر سوفت بسعر 500 جنيه، قاروصة سجائر بوكس بسعر 500 جنيه، قاروصة سجائر مانسيستر بسعر 370 جنيهًا، قاروصة تايم سيليكت أحمر بسعر 340 جنيهًا، قاروصة تايم سيليكت أزرق بسعر 350 جنيهًا، قاروصة سجائر مارلبورو أبيض بسعر 880 جنيهًا.

أسعار السجائر الرسمية في الأسواق، فيتو

إعلان قائمة أسعار السجائر الجديدة بعد إقرار الزيادة

يشار إلى أنه في يوم الأربعاء 8 نوفمبر الجاري؛ أعلنت الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» قائمة أسعار السجائر الجديدة بعد إقرار الزيادة.

أسعار السجائر الجملة المعلنة رسميًا من الشركة الشرقية للدخان

وحسب أسعار السجائر الجملة المعلنة من الشركة الشرقية للدخان، فإن سعر القاروصة كالتالي:

يبلغ سعر السجائر البوكس جملة بنحو 19.95 جنيه للعلبة 10 سجائر، أي أن سعر قاروصة السجائر بوكس التي تحتوي على 10 علب لن تزيد على 195 جنيهًا.

يبلغ سعر سجائر كليوباترا كينج سايز / سوفت كوين/ بوكس/ سوبر/ بلاك ليبول جملة بنحو 26.75 جنيه للعلبة 20 سيجارة، أي أن سعر قاروصة السجائر كليوباترا أو ماتوسيان سوبرأو مونديال التي تحتوي على 10 علب لن تزيد على 267.5 جنيه.

يبلغ سعر سجائر فايسروي/ بال مال جملة بنحو 41.70 جنيه للعلبة 20 سيجارة، أي أن سعر قاروصة السجائر فايسروي / بال مال التي تحتوي على 10 علب لن تزيد على 417 جنيهًا.

أسعار السجائر الرسمية في الأسواق، فيتو

تراجع أسعار السجائر في السوق الموازية مع زيادة حجم الإنتاج

وأكد هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، أن الشركة نجحت في زيادة حجم إنتاجها خلال الفترة الماضية، مما سينعكس على زيادة حجم المعروض من مختلف أصناف السجائر والمعسل والسيجار ودخان الشعر، مضيفًا أن ذلك سيسهم في تحقيق انضباط في الأسعار جنبًا إلى جنب مع الحملات الرقابية على الأسواق، وقد نتج عن ذلك تراجع الأسعار بالسوق الموازية، محذرًا من أن الشركة ستلغي عقود أي من التجار أو الموزعين الذى يثبت عدم التزامهم بالأسعار الرسمية.

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مطالبة شركات السجائر بقلب الهرم التوزيعي للسيطرة على الأسعار

ومن جانبه، أوضح إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان، باتحاد الصناعات، السبب وراء الارتفاع الكبير في أسعار السجائر بعد إقرار الضريبة الجديدة، قائلًا «ناشدت شركات السجائر بقلب الهرم التوزيعي من أجل السيطرة علي الأسعار، دون جدوى، من الغباء أن نحل المشكلة بنفس الطريقة والأسلوب وانتظار الحل».

اقتراح لحل ازمة ارتفاع اسعار السجائر

واقترح «امبابي» طرح السجائر في محطات الوقود وأن يشمل التوزيع الأكشاك ومحال التجزئة بعيدًا عن الموزعين المعتمدين الذي يحتكرون السلعة ويقومون برفع سعرها بشكل مبالغ فيه، فسعر علبة السجائر الميريت والمارلبورو وصلت لـ110 جنيهات في السوق السوداء وغير متوفرة.

علامات استفهام وبالطريقة دي الشركة الشرقية للدخان انتهت

وقال إبراهيم إمبابي: «فيه علامات استفهام بعدم قلب شركات السجائر الهرم التوزيعي؟ أين الأجهزة الرقابية؟ عيب دي مصر والشركة الشرقية للدخان بالطريقة الحالية دي انتهت».