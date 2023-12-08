بفارق 12 جنيهًا عن السعر الرسمي، هذه أسعار السجائر في الأسواق

أسعار السجائر في الأسواق، مازال السوق المصري يعاني من ارتفاع أسعار السجائر بالرغم من مرور شهر على إعلان الشركة الشرقية للدخان السعر الرسمي للسجائر، وتعهداتها بتوفير الكميات الملائمة لسد استهلاك المواطنين من السجائر.

أسعار السجائر في الأسواق، فيتو

12 جنيهًا فرق السعر الرسمي للسجائر والأسعار بالأسواق

في جولة ميدانية لـ «فيتو» تضمنت أكشاك بيع السجائر فضلًا عن المحال التجارية، رصدت فيتو عدم تطبيق أسعار السجائر الرسمية حتى الآن، وأنه مازالت أسعار السجائر مرتفعة بقيمة تراوحت ما بين 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا.

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أسعار السجائر في الأسواق

ووفقًا لجولة فيتو جاءت أسعار السجائر في الأسواق، كالتالي:

بلغ سعر علبة سجائر إل إم أحمر نحو 70 جنيهًا.

بلغ سعر علبة سجائر إل أم أ زرق نحو 60 جنيهًا.

بلغ سعر علبة سجائر وينستون أحمر نحو 55 جنيهًا.

بلغ سعر علبة سجائر وينستون أزرق نحو 53 جنيهًا.

بلغ سعر علبة سجائر ميريت نحو 80 جنيهًا.

بلغ سعر علبة سجائر مالبورو نحو 80 جنيهًا.

بلغ سعر علبة سجائر بوكس نحو 40 جنيهًا.

بلغ سعر علبة سجائر كليوباترا نحو 40 جنيهًا.

بلغ سعر علبة سجائر كابتن بلاك نحو 50 جنيهًا.

بلغ سعر علبة سجائر تارجيت نحو 40 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر اتش بي نحو 30 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر بن نحو 40 جنيهًا.

أسعار السجائر في الأسواق، فيتو

أسعار السجائر الرسمية بعد إقرار الزيادة

فيما جاءت قائمة أسعار السجائر الرسمية بعد تطبيق الزيادة المعلنة كالتالي:

1- بوكس"10 " بـ 20 جنيهًا

2- كليوباترا كينج سايز 27 جنيهًا

3- كليوباترا سوفت كوين 27 جنيهًا.

4- كليوباترا بوكس أبيض 27 جنيهًا.

5- بوسطن /بلمونت 27 جنيهًا

6- كليوباترا سوبر 27 جنيهًا

7- مونديال أحمر- أزرق - سيلفر 27 جنيهًا.

8- مونديال سويتش "منتول - بلوبيري 27 جنيهًا.

9- كليوباترا بلاك ليبول 27 جنيهًا.

10- ماتوسيان سوبر 27 جنيهًا.

11- فايسروي/ بال مال 42 جنيهًا.

أسعار السجائر في الأسواق، فيتو

قائمة أسعار منتجات فيليب موريس مصر

السعر الرسمي لعبوة ميريت "Merit" بأنواعها 74 جنيها.

السعر الرسمي لعبوة مارلبورو "Marlboro" بأنواعها 69 جنيها.

السعر الرسمي لعبوة مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted" بأنواعها 59 جنيها.

السعر الرسمي لعبوة ال أند إم "L&M" بأنواعها 50 جنيها للعبوة.

السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" بأنواعها 56 جنيها للعبوة.

السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Dimensions" بأنواعها 56 جنيها للعبوة.

السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "TEREA" بأنواعها 56 جنيها للعبوة.