تباين أسعار السجائر في الأسواق بعد 23 يومًا على تطبيق السعر الرسمي.. تجار يكشفون التفاصيل.. وارتفاع الأنواع المحلية والمستوردة لهذه الأسباب

أسعار السجائر في الأسواق ، بعد مرور 23 يومًا على إعلان الشركة الشرقية للدخان أسعار السجائر الرسمية المطبقة في يوم 8 نوفمبر الماضي، تباين أسعار السجائر في الأسواق.

أسعار السجائر في الأسواق، فيتو

جولة فيتو ترصد حالة السوق مع مرور 23 يومًا على إعلان تطبيق أسعار السجائر الجديدة

«فيتو» تجولت في عدد من الأسواق التي شملت المحال التجارية وأكشاك بيع السجائر في عدد من المناطق، لرصد حالة السوق وأسعار السجائر بعد مرور 23 يومًا على إعلان تطبيق أسعار السجائر الجديدة، لمعرفة ما مدى أصناف السجائر المتوافرة في الأسواق وهل حدثت انفراجة في الأزمة، أم مازالت أسعار السجائر عند معدلاتها المرتفعة مقارنة بسعرها الرسمي؟

Advertisements

أسعار السجائر المحلية والمستوردة ارتفعت ارتفاعًا غير مسبوق لهذه الأسباب

وقال عدد من التجار الذين تحدثوا لـ «فيتو» خلال الجولة، إن أسعار السجائر المحلية والمستوردة ارتفعت ارتفاعًا غير مسبوق، ويرجع ذلك إلى بيع السجائر في السوق السوداء، وعدم توافر السجائر بالكميات الذي يحتاجها الزبائن كما كانت في السابق.

أسعار السجائر ارتفعت بشكل مبالغ فيه بسبب الشركات المنتجة

وقال تاجر لبيع السجائر بالجملة؛ إن أسعار السجائر ارتفعت بشكل مبالغ فيه بسبب الشركات المنتجة للسجائر، وذلك بعد فرض ضريبة على جميع أنواع السجائر، بالرغم من أن لديها القدرة والإمكانيات لتخفيض الأسعار وعرض كميات أكبر من السجائر في السوق، لذلك شهدت الأسواق ارتفاعًا غير رسمي في أسعار السجائر حيث أن الأسعار الرسمية للشركة غير مطبقة على أرض الواقع، وهناك أنواع سجائر تخطت أسعار الـ 100 جنيه، لكن معظم أنواع السجائر تحت سعر الـ 95 جنيهًا.

أسعار السجائر في الأسواق، فيتو

بائع: أسعار السجائر انخفضت بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي وهذا هو حل الأزمة

وعلى صعيد آخر، قال أحد بائعي السجائر القطاعي إن الأسعار انخفضت بشكل واضح خلال الأسبوع الماضي وحتى الآن، وأن جميع الأنواع التي يحتاجها البائع متوفرة وليس هناك أي نقص في الأنواع التي يبيعه، مشيرًا إلى أن كميات السجائر قلت خلال العام الجاري مقارنة بالسنوات الماضية، كما أن السوق السوداء هي التي تتحكم في أسعار السجائر، وبالتالي تؤثر على بائعي السجائر قطاعي بالسلب، ويرى أن الحل الوحيد لحل أزمة أسعار السجائر أن الشركة تقوم بخفض الأسعار.

أسعار السجائر في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار السجائر في الأسواق خلال الأسبوع الماضي

وأوضح أن أسعار السجائر تراجعت خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالشهور الماضية، حيث جاءت أسعار السجائر غير الرسمية كالتالي:

تباع سعر سجائر إل ام بـ 70 جنيهًا بدلًا من 95 جنيهًا سعره السابق

تباع سعر السجائر ميريت بـ 85 جنيهًا بدلًا من 120 جنيهًا.

تباع سجائر مارلبورو بسعر 75 جنيهًا بدلًا من 100 جنيه.

تباع سعر سجائر البوكس بـ 40 جنيهًا بدلًا من 60 جنيهًا.

تباع سعر سجائر الكيلوباترا بـ 40 جنيهًا بدلًا من 60 جنيهًا.

تباع سعر سجائر الإينستون بـ 65 جنيهًا بدلًا من 75 جنيهًا.

أسعار السجائر في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار السجائر غير ثقافة الشراء عند بعض المواطنين

وأضاف أن ارتفاع أسعار السجائر كان السبب في أن الزبائن انقسموا إلى قسمين؛ الأول يقوم بشراء النوع الذي يفضله بأي سعر كان حتى أن وصل السعر الى 120 جنيهًا مثلما سجائر الميريت، وهناك من كان يشتري الميريت وال ام ومع ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه اتجه إلى شراء البوكس والكيلوباترا، التي تعد بسعر أقل بكثير عن الأنواع الأخرى ولكن بجودة أقل.

أسعار السجائر الرسمية وفقًا لإعلان الشركة الشرقية للدخان، فيتو

أسعار السجائر الجديدة بعد إقرار الزيادة

يشار إلى أنه في يوم الأربعاء 8 نوفمبر الماضي؛ أعلنت الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» قائمة أسعار السجائر الجديدة بعد إقرار الزيادة، وجاءت الأسعار كالتالي:

1- بوكس "10" بـ 20 جنيهًا

2- كليوباترا كينج سايز 27 جنيهًا

3- كليوباترا سوفت كوين 27 جنيهًا.

4- كليوباترا بوكس أبيض 27 جنيهًا.

5- بوسطن /بلمونت 27 جنيهًا

6- كليوباترا سوبر 27 جنيهًا

7- مونديال أحمر- أزرق - سيلفر 27 جنيهًا.

8- مونديال سويتش "منتول - بلوبيري 27 جنيهًا.

9- كليوباترا بلاك ليبول 27 جنيهًا.

10- ماتوسيان سوبر 27 جنيهًا.

11- فايسروي/ بال مال 42 جنيهًا.

زيادة أسعار سجائر وينستون وكاميل بالأسواق

كما أعلنت شركة JTI اليابانية «جابان توباكو»، زيادة أسعار سجائر وينستون وكاميل، وتم تطبيق الأسعار الجديدة بدءً من الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر الماضي، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر سجائر وينستون أحمر 43 جنيها.

سعر سجائر وينستون أزرق بـ 43 جنيها.

سعر سجائر وينستون سيلفر بـ 43 جنيها.

سعر سجائر وينستون كاستر بـ 43 جنيها.

سعر سجائر وينستون توت بـ 45 جنيها.

سعر سحائر كاميل أصفر بـ 50 جنيها.

سعر سجائر أزرق بـ 50 جنيها.

سعر سجائر اكتفيت بـ 53 جنيها.