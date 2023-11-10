أخبار الاقتصاد اليوم: 330 جنيهًا زيادة عن السعر الرسمي في قاروصة السجائر.. وتراجع سعر الذهب بختام التعاملات

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، نشرتها بوابة "فيتو" نرصد أبرزها في نشرة الاقتصاد:

10 جنيهات تراجعا في سعر جرام الذهب خلال التعاملات المسائية

ننشر أسعار الذهب اليوم في التعاملات المسائية، والتي شهدت تراجعا ملحوظا في سعر الجرام بقيمة ١٠ جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2961 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2590 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2220 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1720 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 20720 جنيهًا.

تعرف على الأسهم الأكثر هبوطا بالبورصة بنهاية تعاملات الأسبوع

تصدرت كونتكت المالية القابضة قائمة الأسهم الأكثر هبوطا بالبورصة بنهاية تعاملات الأسبوع، لتغلق عند 3.450 جنيها، بنسبة هبوط بلغت 9.45٪، تلاها القاهرة للإسكان والتعمير لتغلق عند1.169 جنيها بنسبة تراجع بلغت5.88٪، ثم أسهم ريكاب للاستثمارات المالية لتغلق عند3.940 جنيها بنسبة انخفاض بلغت5.74٪، ثم أسهم الأهلي للتنمية والاستثمار لتغلق عند23.250٪، ثم أسهم العربية وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب لتغلق عند 5.330 جنيهًا بنسبة انخفاض بلغت 4.82

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تداولات جلسة نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.632 تريليون جنيه، لتربح نحو 16 مليار جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.36% عند مستوى 24312 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92 % عند مستوى 29341 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.37% عند مستوى 10349 نقطة.



المدة المطلوبة لظهور نقاط ولاء بنك مصر في حساب العملاء

يطرح العديد من عملاء بنك مصر تساؤلات حول نقاط ولاء بنك مصر، وموعد ظهورها في الحساب عقب عمليه الشراء.

نقاط ولاء بنك مصر

وبحسب بيانات بنك مصر يتم تسجيل النقاط على حساب العميل بموقع BM REWARDS فى فترة تتراوح من 3 إلى 6 أيام عمل من تاريخ قيد عمليات المشتريات.

ونقاط ولاء هي برنامج مكافآت من بنك مصر عن كل عملية شراء منفذة محليا ببطاقات بنك مصر الائتمانية والخصم الفوري المحددة بالبرنامج.

خبير اقتصادي يكشف توقعات معدل التضخم خلال أكتوبر في مصر

قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى، إن تحقيق استقرار الأسعار يعتبر أحد الأهداف الأساسية للبنك المركزي المصري حسب اختصاصاته في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وفقًا لقانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020.

وأضاف رزق في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إنه لتحقيق ذلك الهدف، يقوم البنك المركزي المصري حاليًا بتحويل إطار سياسته النقدية إلى نظام مرن، موضحا أن التضخم يقاس على أنه معدل الارتفاع العام في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي يجمع أسعار السلع والخدمات ويعالجها من خلال تخصيص أوزان لكل سلعة ومجموعة.

طريقة احتساب معدل التضخم

وأوضح أنه يتم احتساب التضخم عبر مسح ميداني يقوم به 200 باحث يستقون معلوماتهم من قرابة 11 ألف مواطن ثابتين وموزعين على 141 منطقة ثابتة متنوعة بين الحضر والريف في جميع أنحاء مصر، ويقومون برصد أسعار نحو 1200 سلعة وخدمة، وهذا الرصد يتم 3 مرات شهريًا للسلع سريعة التغير مثل: الخضار والفواكه، أما أسعار الخدمات فيتم رصدها مرة واحدة شهريًا، وهناك أسعار الأجهزة الكهربائية والسلع المعمرة (السلع التي لا تبلى بسرعة) التي يتم رصدها على فترات أطول.

بزيادة 330 جنيهًا عن السعر الرسمي، تعرف على أسعار قاروصة السجائر بالأسواق

أسعار السجائر الجملة في الأسواق، مضى يومين على تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار السجائر في الأسواق، حيث حذرت الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» في بيانها الرسمي؛ التجار أو الموزعين لمنتجات السجائر؛ أنها ستتخد إجراء فسخ التعاقد مع من يثبت عدم التزامه بالأسعار الرسمية للسجائر عند البيع.

أسعار السجائر المعلنة رسميًا غير مطبقة في محلات هذه المنطقة الشهيرة

وفي جولة ميدانية قامت بها «فيتو» في أحد أشهر الشوارع التي يباع فيها السجائر جملة وتحديدًا في منطقة وسط القاهرة، أن أسعار السجائر المعلنة رسميًا غير مطبقة في محلات هذه المنطقة الشهيرة.

تباين أسعار الصنف الواحد من السجائر من محل إلى أخر

يضاف إلى أن «فيتو» رصدت خلال الجولة تباين أسعار الصنف الواحد من السجائر من محل إلى آخر، فضلًا عن وجود أصناف غير معروفة، إلى جانب عدم وجود بعض أصناف السجائر الشهيرة.

أسعار السجائر الجملة في الأسواق المخالفة للسعر الرسمية

بلغ سعر قاروصة سجائر مانشستر نحو ٢٧٠ جنيهًا.

تراوح سعر قاروصة سجائر بوكس من ٤٩٠ إلى ٥٢٥ جنيهًا.

بلغ سعر قاروصة سجائر Lm أزرق من ٧٠٠ إلى٧٣٠ جنيهًا.

بلغ سعر قاروصة سجائر Lm أحمر من ٧٦٠ إلى ٧٨٠ جنيهًا.

وتراوح سعر قاروصة سجائر كليوباترا أو السوبر من 500 جنيه إلى ٥٣٠ جنيهًا.

تراوح سعر كيس الفلتر من ٣٥ إلى ٧٥ جنيهًا.

تراوح سعر تبغ سائب شركات متنوعة (وزن ١/٨ كيلو) من ٥٠إلى ٨٥ جنيهًا.

تراوحت أسعار سجائر صيني أنواع من ٢٠ جنيهًا للعلبة إلى 40 جنيهًا.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، انخفاض جديد في سعر الذرة والصويا بالأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، شهدت أسواق الغلال والحبوب، اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتهما في الأسواق التي تشمل الذرة والقمح والدقيق، إضافة إلى أعلاف الصويا وعلف الدواجن والزيوت الخام.

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الجمعة

وتنشر «فيتو» أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023، وتشمل أعلاف الصويا والذرة المستوردة والردة والكسب، فضلًا عن أسعار القمح المستورد ومشتقاته من الدقيق، إلى جانب أسعار الزيوت الخام، في السطور التالية:

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 13300 جنيه، بانخفاض 300 جنيه عن سعره السابق، ذرة برازيلي نحو 13300 جنيه، بانخفاض 300 جنيه عن سعره السابق، ذرة أوكراني بسعر 12200 جنيه، بانخفاض 300 جنيه عن سعره السابق، ذرة تركي بسعر 12300 جنيه، بانخفاض 300 جنيه عن سعره السابق، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 14100 جنيه، بانخفاض 300 جنيه عن سعره السابق.

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، اليوم الجمعة، سجلت صويا 46% بسعر 31 ألف جنيه، بانخفاض 500 جنيه عن سعره السابق، كسب صويا مستورد بسعر 31 ألف جنيه، بانخفاض 500 جنيه عن سعره السابق، صويا 44% بسعر 29 ألف جنيه، بانخفاض 500 جنيه عن سعره السابق.

تصنيع السيارة بروتون في مصر باستثمارات تتخطى الـ 15 مليون دولار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية إطارية بين الحكومة المصرية وشركة مصانع عز السويدي، وذلك تماشياَ مع أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP في مصر وكذلك تماشيًا مع خطة الدولة الخاصة بتوطين صناعة السيارات في مصر.

وقع الاتفاقية كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، ووحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ممثلًا عن الحكومة المصرية، كما قام بالتوقيع السيد الاستاذ/ عبد الرحمن سلطان الرئيس التنفيذي لشركة مصانع عز السويدي، وذلك في حضور هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة شركة مصانع عز السويدي، والسفير زماني بن اسماعيل سفير ماليزيا في مصر، سامح علي، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة.